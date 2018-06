Dialog „Die zentrale Frage ist, wie komme ich nach Fornsbach?“

Gaildorf / Peter Lindau

Im Gaildorfer Rathaus freuten sich gestern Hans-Heinrich Lübke und zwölf weitere Mitglieder des Stadtseniorenrates über den „hautnahen“ Kontakt mit einer Politikerin. Die Haller Physikerin Jutta Niemann sitzt seit zwei Jahren für die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg und gehört dort den Ausschüssen Umwelt und Energie, Soziales und Verkehr an.

Zwei Stunden wurde engagiert über verschiedene Themen diskutiert. Dazu gehörten Pflege, Umwelt, alternative Wohnkonzepte wie die Landesinitiative „Quartier 2020“ und Verkehr. Letzteres erwies sich als Initialzündung für einen engagierten Dialog.

Lückenschluss fehlt

Jutta Niemann freute sich, dass auf der Murrbahn „der Halbstundentakt bis Gaildorf gekommen ist“. Die Politikerin kündigte für das Jahr 2019 einen Baden-Württemberg-Tarif an, der den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen soll. Ihre Euphorie wurde jedoch schnell vom Vorsitzenden des Stadtseniorenrates gebremst. Hans-Heinrich Lübke kritisierte, dass man für die Fahrt von Gaildorf in die Landeshauptstadt am Automaten keine Rückfahrt von Fornsbach lösen könne. Dort beginnt der Verkehrsverbund Stuttgart mit seinen Netzkarten und künftig nur noch einer Tarifzone für Stuttgart. Um den Brückenschlag zu den günstigen Tarifen zu schaffen, werde ein simples Ticket für 2,10 Euro benötigt. Lübke meinte, „die Frage ist, wie komme ich von Gaildorf nach Fornsbach“ und berichtete von einem kuriosen Angebot des Haller Kreisverkehrs. Dort habe man ihm empfohlen, ein Ticket für 14,20 Euro zu lösen. Das habe ihn sehr geärgert. Er habe dieses Erlebnis Gaildorfs Bürgermeister Zimmermann und auch Landrat Bauer geschildert, doch „gejuckt“, so Lübke, „hat das niemanden, weil die nicht Zug fahren“.