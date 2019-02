Versammlung „Die Senioren sind jünger geworden“

Gaildorf / Gerlinde Burkhardt

Dass sich Michael Burkhardt, der Vorsitzende des Gaildorfer Albvereins, auf ein vielköpfiges Team verlassen kann, zeigte sich bei der Mitgliederversammlung im Kernersaal. So war der stellvertretende ehrenamtliche Bürgermeister Heinrich Reh sichtlich beeindruckt ob der vielfältigen Aktivitäten des Vereins. So werde mit der Wegepflege und dem Kernerturmschließdienst neben dem für jedermann offenen Wanderprogramm die Allgemeinheit bedient.

Einwandfreie Arbeit

Reh übernahm dann auch gerne die Entlastung der Kassiererin Irmtraud Bauer, die mit dem Kassenbericht den Reigen der Fachwartberichte eröffnet hatte. Es zeigte sich, dass der Verein gut wirtschaftete und 2018 ein moderates Plus erzielt hat. Kassenprüfer waren Alfred Schüle und Günther Kubin, die einwandfreie Arbeit attestierten. Von der aufwendigen Wegearbeit berichtete Wegewart Dieter Brust, der von zwölf Streckenpflegern unterstützt wird. Viele Stunden wurden aufgewendet – umso ärgerlicher, wenn eine Übersichtstafel der Gaildorfer Rundwanderwege dem Vandalismus anheim fällt. Großer Dank ging an die Firma Ehleiter für kostenlosen Ersatz. An einem Beispiel erklärte Dieter Brust die Vorteile der Markierungskonzeption des Schwäbischen Albvereins. Kommissarisch stellte Michael Burkhardt die Pflanzen und Tiere des Jahres bildlich vor. Die Stelle eines Naturschutzwarts ist weiterhin vakant. Anschließend gab die Leiterin der Seniorengruppe Christa Schweizer erfrischende Einblicke. „Die Senioren sind jünger geworden“, kommentierte sie die vielen neuen Gesichter bei den wöchentlich stattfindenden Mittwochswanderungen, wofür viele Wanderführer gebraucht werden – und passende Einkehrmöglichkeiten. Reimar Grambow konnte über die monatlich stattfindenden sportlichen Genusswanderungen am Mittwoch und über weiterhin steigendes Interesse und gute Stimmung berichten. Auch bei den Mountainbikern läuft es rund, nur für die Sonntagswanderungen wünscht sich Wanderwart Dr. Johannes Burkhardt eine bessere Beteiligung. Nach Auswertung des umfangreichen Zahlenmaterials mit immerhin 2493 Teilnehmern bei 88 Veranstaltungen mit 35 Wanderführern formulierte er seinen Aufruf zum Mitmachen als „massive Bitte“. Michael Burkhardt informierte anschließend über die Mitgliederentwicklung, leichter Zuwachs trotz Austritten und Todesfällen, und gab einen Ausblick auf das Jahresprogramm 2019. Neben vielen Highlights könnte die 3-Türme-Wanderung, die Anfang Juni 34 Kilometer vom Kernerturm über den Hagberg zum Altenberg führt, zum „Renner“ werden.

Für langjährige Treue zum Verein konnte der Vorsitzende anschließend Roland Kurz für 25 Jahre sowie Siegfried Scheerer, Anneliese Scholl und Marta Siegert für 50 Jahre ehren. Eifrigste Wanderfrau war 2018 Gerlinde Noack, bei den Senioren Heinz Bauer und Fritz Zügel, insgesamt Marta Siegert.

Dreißig Personen bekamen eine Urkunde des Deutschen Wanderverbands, sieben von ihnen das Wanderabzeichen in Gold. Viele Bilder, frühlingshafte Dekoration und ein taffes Küchenteam bereicherten die von Haus aus eher trockene Materie der Mitgliederversammlung.