Debatte „Die Bürger sollen sicher durch den Winter kommen“

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Werden während der Wintermonate Gaildorfs Straßen zu viel und auch unnötigerweise gesalzen? SPD-Stadträtin Christina Schlögl jedenfalls hat den Eindruck, dass dies so ist. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses riet sie zu einem „bewussteren“ Umgang mit Streusalz, der Natur zuliebe. Die habe während des vergangenen Sommers arg unter der Trockenheit gelitten.

„Auf sehr hohem Level“

Dass zu verschwenderisch mit dem Streumittel umgegangen wird, verneint die Stadtverwaltung. Der Winterdienst, so Bürgermeister Frank Zimmermann, werde im Stadtgebiet „auf sehr hohem Level“ betrieben. Denn die Bürger „sollen sicher durch den Winter kommen“. Es werde aber nicht einfach nach Stundenplan gesalzen, sondern erst dann, wenn es die Mitarbeiter des Baubetriebshofs nach Ermittlungen vor Ort für geboten erachteten.

Den Vorhalt Schlögls, dass auch bei Plusgraden Streusalz zum Einsatz komme, konterte Zimmermann mit einem Beispiel aus der Praxis: Obwohl die Temperaturen über null Grad lagen, habe es kürzlich Probleme bei der Müllabfuhr gegeben. Ein Entsorgungsfahrzeug sei auf einer völlig vereisten Steigungsstrecke liegen geblieben. Steffen Munz, Leiter des Baubetriebshofs, habe dann schnell für Abhilfe gesorgt.

Die Bilanz dieses Einsatzes: Der Mülllaster habe nun weiterfahren können, so der Bürgermeister, allerdings seien dann die städtischen Mitarbeiter von Passanten angegangen und mit der Frage konfrontiert worden, wie man denn bei dieser Wetterlage überhaupt auf die Idee komme, streuen zu müssen! Die Proteste – egal, ob gestreut wird oder nicht – schlugen dann in aller Regel im Rathaus auf. Dennoch, meinte Christina Schlögl, könne man sich den Friedhof sparen. Abends und dann gleich morgens wieder zu streuen, sei nicht nötig. Auch diesen Hinweis will Bürgermeister Zimmermann nicht so stehen lassen: Die Bauhof-Mitarbeiter schauten sich morgens und abends die Situation vor Ort immer genau an, bevor sie streuen, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und sie streuen dann, wenn es notwendig ist, nicht weil’s auf dem Plan steht.“

Sicherheit für die Menschen

CDU-Stadtrat Rainer Baumann konnte der kurzen Debatte nichts abgewinnen. Die Sicherheit von Menschen genießt für ihn oberste Priorität. Und dass die Natur unter dem gegenwärtigen Winterdienst der Stadt zu leiden habe, bezweifelt er.