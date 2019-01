Jugend-Eurocup Vanneste: „Denke an internationale Karriere“

Der angehende Fußballprofi aus Zweisimmen wird in Gaildorf unter anderem mit den spielstarken Kroaten konfrontiert. Der FC Thun verliert das Spiel gegen GNK Dinamo Zagreb mit 0:2. In der Gesamtwertung werden die Schweizer in diesem Jahr Neunter. © Foto: Mathias Welz

Lukas Vanneste stammt aus Oberrots Schweizer Partnergemeinde Zweisimmen. Beim Jugend-Eurocup lief er für den eidgenössischen Erstligisten FC Thun auf. Der 16-Jährige möchte Profi werden.

Beim 30. Jugend-Eurocup in Gaildorf gab es eine Premiere. Zum ersten Mal nahm ein Jugendspieler aus Zweisimmen an dem internationalen U-17-Fußballturnier teil. Zweisimmen ist seit mehr als 25 Jahren die Partnergemeinde von Oberrot. Linus Vanneste ist in Zweisimmen geboren und aufgewachsen. Seit dem 1. Juli 2018 steht er beim Schweizer Erstligisten FC Thun in der U 18 unter Vertrag. Seine ersten Fußballschuhe hat er beim FC Obersimmental geschnürt. Unter anderem war sein Vater Toon Vanneste Trainer. Nach dem Abschluss der Sekundarschule in Zweisimmen absolviert der 16-Jährige eine kaufmännische Ausbildung. Sein Ziel ist aber, Profifußballer zu werden. Diese Zeitung hat mit ihm über dieses Thema und seine Eindrücke vom Jugend-Eurocup gesprochen.

Was ist deine liebste Position auf dem Feld?

Linus Vanneste: Die sechste Position im zentralen Mittelfeld. Das ist das Herz der Mannschaft. Das passt mir am meisten.

In der Swiss U-18-Elite-League bringst du es in dieser Runde bisher auf 10 Einsätze. Gegen den FC Basel hast du am 1. Dezember in der 7. Minute auswärts dein erstes Saisontor und das einzige an diesem Tag für den FC Thun (1:5) erzielt. Was war das für ein Gefühl?

Ja, ich muss sagen, das war unbeschreiblich, da ich meinem Team geholfen habe, den Anschlusstreffer zu erzielen. Ja, das kann man nicht anders sagen als unbeschreiblich.

Hast du ein sportliches Wunschziel?

Ja natürlich: im Fußball extrem weit zu kommen und das am Schluss als Beruf zu machen.

Könntest du dir vorstellen, mit der Schweizer Nationalmannschaft aufzulaufen?

Ja, auf jeden Fall könnte ich mir das vorstellen. Ich arbeite jeden Tag daran, in die Schweizer Nationalmannschaft oder in die belgische Nationalmannschaft zu kommen.

du hast zwei Staatsangehörigkeiten?

Ja, ich habe zwei Pässe.

In welchem Stadion möchtest du gerne spielen?

Am liebsten in der englischen Liga. Die Stadien sind extrem groß und die Stimmung ist perfekt. Im Etihad-Stadion beispielsweise. Das sind sicher Träume.

Wo siehst du dich sportlich in fünf Jahren?

In fünf Jahren sehe ich mich ziemlich weit oben – hoffentlich bei einem Top-Verein und dass ich natürlich beim Fußballspielen Geld verdiene und ich das als meinen Beruf machen kann.

Hast du ein fußballerisches Vorbild?

Ja, auf jeden Fall. Eden Hazard. Er ist auch belgischer Nationalspieler und Offensivkraft. Und Kevin De Bruyne auch. Er spielt im Zentrum und hat eine gute Übersicht. Das sind meine beiden Lieblingsspieler.

Möchtest du der Schweiz als Fußballprofi treu bleiben oder denkst du auch an eine internationale Karriere?

Ja, ich denke auch an eine internationale Karriere. Aber im Moment bin ich froh, dass ich nach oben steigen kann und dann sehe, wo ich lande.

Wirst du mittelfristig in Zweisimmen bleiben?

Solange ich kann, auf jeden Fall. Dort sind meine Familie und meine Freunde. Wenn es sein muss, werde ich aber sicher dort hingehen, wo ich einen Platz bekomme. Dann werde ich auch dort hinziehen.

Vom FC Thun abgesehen, welchen Verein magst du noch?

Man City ist ein ganz großer Verein für mich. Die spielen einen extrem guten Fußball.

Wie viel Zeit investierst du pro Woche in den Fußball?

Extrem viel Zeit. Training haben wir bis zu neun Stunden pro Woche. Dazu kommt noch die Reisezeit. Ich würde sagen so 15 Stunden pro Woche sind es schon.

Hast du schon mal in einem großen Hallenturnier gespielt?

Hallenmasters in der Schweiz. Aber natürlich ist das nicht so groß wie der Jugend-Eurocup. So kleine Hallenturniere habe ich schon gespielt, aber keine internationalen.

Welchen Eindruck hast du vom Jugend-Eurocup?

Einen sehr guten Eindruck. Vorbildlich, extrem gute Vereine sind hier. Perfekt.

Hast du Verbesserungsvorschläge?

Bis jetzt habe ich noch keine Verbesserungsvorschläge. Es klappt alles sehr gut. Keine Verspätungen und so weiter. Es ist alles perfekt eingerechnet, muss ich sagen.

Wer ist dein Favorit in diesem Turnier?

Ich würde sagen, Bayern ist der Favorit, aber ich hoffe, dass wir es werden.

Welchen Gegner wünschst du dir?

In diesem Turnier? Den FC Bayern. Aber den haben wir ja morgen.

Was hältst du von Futsal-Regeln für Hallenfußballturniere?

Ich finde Futsalregeln sind etwas anderes als draußen. Aber ich finde es anpassungswürdig. Damit ist man polyvalent. Ja, ich finde es sehr gut. Da kann man nichts dazu sagen.

Wann kommst du nach Oberrot?

Ja, sobald ich kann.

