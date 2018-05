Fußball „Das Wunder von Oberrot“

Gschwend / Hans Buchhofer

Am 26. Mai 1968 und damit genau vor 50 Jahren sicherten sich die TSF Gschwend gegen die Sportfreunde Großerlach die Meisterschaft in der damaligen C-Klasse Murr.

Die aktuelle Fußballrunde geht zu Ende und bringt Veränderungen mit sich. Die Spielgemeinschaft von Hohenstadt und Untergröningen steht am Sonntag in Schechingen kurz vor dem Titelgewinn und in Fichtenberg duellieren sich schon am heutigen Samstag um 16 Uhr die Kellerkinder der Kreisliga A2 Rems-Murr. Sowohl für die gastgebende Sportkameradschaft als auch für die Spielvereinigung Unterrot geht’s in der neuen Runde eine Liga runter (siehe Sport regional).

In Gschwend erinnert man sich am heutigen Tag vielleicht an andere Zeiten und das „Wunder von Oberrot“. Am 26. Mai 1968 wurde die Mannschaft der Turn- und Sportfreunde dort Meister. Zum Ende der Fußballsaison 1967/68 landeten die Sportfreunde Groß­erlach und die TSF Gschwend in der C-Klasse Murr punktgleich an der Tabellenspitze. Zwar hatten die Großerlacher das bessere Torverhältnis, doch damals wurden nur die Punkte gewertet. So war ein Entscheidungsspiel notwendig.

Als neutralen Ort wählten die Bezirksverantwortlichen den Rasenplatz des FC Oberrot aus. Die Tribüne war damals schon vorhanden und den Sportlatz umgab noch eine Holzbarriere. Neben dem Hauptspiel der TSF Gschwend gegen die Spfr. Groß­erlach wurde zuvor das Entscheidungsspiel der Reserven der C-Klasse zwischen der Spvgg Kirchenkirnberg gegen den FV Sulzbach/Murr ausgetragen. Sulzbach/Murr gewann in der Verlängerung mit 1:0 und Kirchenkirnberg verschoss einen Elfmeter. Zum Entscheidungsspiel der Gschwender gegen Großerlach kamen sage und schreibe 1200 Zuschauer, wie im Bericht des „Kocherboten“ in der Ausgabe vom 27. Mai 1968 zu lesen und im Bild zu sehen ist. In der Gschwender Mannschaft wurden sieben Jugendspieler eingesetzt, und diese blutjunge Truppe spielte den „etwas schöneren“ Fußball, während der Gegner mehr auf „Einsatz und Härte“ setzte. Bis zur 22. Minute stand es 1:1, doch dann gelang den Großerlachern bis zur 34. Minute eine 3:1-Führung.

Die TSF holen auf

Noch vor der Pause schaffte die Gschwender Mannschaft den 2:3-Anschluss, dann folgte eine furiose zweite Spielhälfte der Gschwender. Zwei Minuten nach Wiederbeginn wurde der 3:3-Ausgleich erzielt, und dann wurden die Grün-Weißen immer dominanter und bliesen zum Großangriff auf des Gegners Tor. In der 81. Minute hatten die Gschwender ihren Torhunger beim 8:3-Sieg gestillt und schafften den Aufstieg in die B-Klasse Murr. Für einen Großerlacher Spieler war das alles zu viel, er musste das Feld wegen einer Roten Karte vorzeitig verlassen. Auch die Nachbarvereine gratulierten den Gschwendern zur Meisterschaft und freuten sich auf die kommenden Lokalspiele.