Werbetafel „Das Landratsamt sieht das eben anders“

Sulzbach-Laufen / Petra Zott

Seit Monaten wehrt sich Sulzbach-Laufens Gemeinderat gegen die Errichtung einer weiteren Plakatwand in der Sulzbacher Hauptstraße. Erneut verweigerten die Räte nun ihr Einvernehmen.

Bereits im September hatten die Räte einstimmig die Genehmigung der Werbetafel abgelehnt. Sie sollte an einer Scheunenwand direkt an der scharfen Kurve in der Sulzbacher Ortsmitte montiert werden – genau da, wo Tempo 30 für Lkw gilt, weil die Strecke ein Unfallschwerpunkt ist. Zu gefährlich, befanden die Räte. Das Landratsamt sah das Ganze allerdings anders und ersetzte das Einvernehmen des Gemeinderates, sprich: Der Antragsteller bekommt seine Plakatwand. Der Gemeinderat wurde aufgefordert, dem Ansinnen im Nachhinein zuzustimmen.

Doch die Räte sind sauer: Einstimmig stellten sie sich erneut gegen die Kreisverwaltung. Kathrin Freimüller war fassungslos: „Dass das Plakat ablenkt und den Straßenverkehr gefährdet, zählt gar nicht?“ Nein, so Bürgermeister Bock: „Das Landratsamt sieht das eben anders.“

Für Christoph Ulmer ist das Maß nun voll: „Es kann nicht sein, dass jeder Dödel daherkommen kann und sagt, ich will da aber ein Plakat haben“, ärgerte er sich. Könne er wohl, widersprach Bürgermeister Bock: „Wir sind ein freies Land. Und was nicht verboten ist, ist auch erlaubt.“

Entwurf kann dauern

Das Problem: Für die Ortsmitte gibt es keinen gültigen Bebauungsplan, mit dem man eine entsprechende Nutzung von Häuserwänden zu Werbezwecken verbieten könne. Der, so Christoph Ulmer, müsse nun unbedingt her. „Dass wir da Bedarf haben, habe ich dem Kreisplaner schon mitgeteilt“, so Bürgermeister Bock. Allerdings sei das Amt überlastet, und es könne eine Weile dauern, bis ein Entwurf aufgestellt werden kann.

Für die geplante Plakatwand in der Ortsmitte ist das ohnehin egal: Auch bei einem künftig geltenden Bebauungsplan genießt sie Bestandsschutz.