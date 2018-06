Gaildorf Wi-Fi: „Das ist schon gelebte Praxis“

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Nach teilweise hitziger Debatte spricht sich der Gaildorfer Gemeinderat am Ende doch für kostenloses Wi-Fi im Stadtgebiet und im Freibad aus.

Freier kabelloser Internetzugang im Freibad und in der Innenstadt – Gaildorfs Gemeinderat hat nach bisweilen hitziger Debatte die Einrichtung sogenannter Wi-Fi-Hotspots durch den Energieversorger ENBW beschlossen. Durch diesen Service erhofft sich Bürgermeister Frank Zimmermann „mehr Besucherfrequenz und eine höhere Verweildauer“.

Christoph Grün, der innerhalb der ENBW den Vertrieb für das Projekt „Smart City Light“ leitet, erläuterte dem Gemeinderat das Vorhaben, das keiner aufwendigen Ausrüstung bedürfe und mit relativ geringem Aufwand installiert werden könne. Diese „intelligente“ Lösung, in Deutschland bereits etwa 1800-mal verbaut, werde in die bestehende Infrastruktur – etwa in die Straßenbeleuchtung – integriert, ohne das Stadtbild zu beeinträchtigen.

Die ENBW übernehme dabei die „Störerhaftung“ im Falle möglicher Rechtsverletzungen im Internet, administriere also nur Seiten, die „okay und gut sind.“ Die Nutzung koste den Bürger nichts, versicherte Grün. Geplant sind nun Hotspots – in deren Umgebung Menschen mit Smartphones und Tablet-Computern Zugang zum Internet haben – im Bereich Kirch- und Marktplatz sowie in der Schulstraße (zwei Sender), in der Grabenstraße, im Innenhof des Alten Schlosses, im Außenbereich der Limpurghalle und im Schlossgarten beim Rathaus. Im Freibad sind zwei Sender vorgesehen. Auf die Versorgung des Schulzentrums wird – nach Intervention seitens der Schulen – vorerst verzichtet.

Streitpunkt Freibad

Stadtrat Matthias Rebel erinnerte an das Jugendforum, in dessen Rahmen der Wunsch nach freiem Zugang zum Internet im Stadtgebiet geäußert wurde. Seine Fraktion begrüße diesen Schritt grundsätzlich. Rebel regte jedoch an, wegen der beabsichtigen Einrichtung eines Hotspots im Kirchenviertel auch die evangelische Kirchengemeinde einzubeziehen.

Margarete John, Vorsitzende der SPD-Fraktion, riet dazu, die Umgebung des Rathauses wegen der Nähe zum Schulzentrum außen vor zu lassen. Und sie erinnerte an die Anregung der Zukunftswerkstatt, die einen Hotspot nur im oberen Bereich des Freibads angeregt habe, nicht aber für das gesamte Gelände.

Rathauschef Zimmermann sieht das anders: Das Rathaus als öffentliches Gebäude müsse, den Förderbedingungen entsprechend, abgedeckt werden. Und mit Blick aufs Freibad könne er sich nicht vorstellen, dass Badegäste auf der Liegewiese aufs Internet verzichten wollten. Sich nur auf die unmittelbare Umgebung des Kiosks zu beschränken, mache keinen Sinn.

FWV-Fraktionschef Heinrich Reh indes sieht wie Margarete John eine gewisse Diskrepanz in der Versorgung des Schlossparks: Wenn Schüler auf dem Campus keinen freien Zugang hätten, zögen sie eben auf die Wiese vor dem Rathaus. Er warnte gleichzeitig davor, die Wünsche der Schulleitungen zu unterlaufen.

Hart ins Gericht mit der Stadtverwaltung ging Bernhard Geißler, Vorsitzender der Offenen Liste: Seit nunmehr fünf Wochen vermisse er die zum Thema notwendigen technischen Daten, um die er gebeten habe, und die für eine Beurteilung der gesundheitlichen Risiken wichtig seien. Auch er wolle eine Ecke auf dem Freibad-Areal, „wo ich nicht mit Elektrosmog gegrillt werde.“ Geißler appellierte an alle Beteiligten, „auch Verständnis für die Gegenseite“ aufzubringen – also für diejenigen, wie es FWV-Stadtrat Ulrich Stahl formulierte – die keinen drahtlosen Internetzugang haben möchten.

„Wir sollten doch die Kirche im Dorf lassen“, entfuhr es Bürgermeister Zimmermann, „das ist doch nichts Neues.“ Und außerdem, werde es weiterhin Ecken ohne Internetzugang im Freibad geben.

Vertagung abgelehnt

Eva Mayer (Offene Liste) sah sich ebenfalls nicht ausreichend informiert, gar „überrumpelt“. Sie beantragte, das Thema zu vertagen. Auch forderte sie genaue Pläne und bat um Rücksicht auf alle Bürger: „Unseren Elektrosensiblen geht es eh schon beschissen.“ Nur drei Ratsmitglieder sprachen sich für ihren Antrag aus, der damit abgelehnt war. Für den Vorschlag der Verwaltung stimmten 15 Stadträte, fünf waren dagegen, zwei enthielten sich.

Zuvor hatte Christoph Grün Matthias Rebels Frage nach der Strahlung bejaht: Die Belastung mit drahtlosem Internet werde tatsächlich geringer als beim individuellen Einsatz der LTE-Übertragungstechnik.

Für die Einrichtung der Hotspots ist nun mit einmaligen Kosten von rund 11.000 Euro zu rechnen, einschließlich Gebühren für das laufende Jahr. Danach werden jährlich Kosten von rund 4000 Euro fällig. Der Zuschussantrag ist gestellt.