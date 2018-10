Schädling „Das ist in keinster Weise gerechtfertigt“

Gaildorf / Jochen Höneß

Der Eichenprozessionsspinner breitet sich immer weiter aus“, setzt Frank Zimmermann zum Ende der vergangenen Gemeinderatssitzung zu einer Erklärung an. Dabei mache die Raupe auch vor Bäumen an Schulen und Kindergärten nicht halt. Daher, so der Gaildorfer Bürgermeister, empfehle das Haller Landratsamt allen Kommunen im Kreis Schwäbisch Hall dringend, sämtliche Eichen in der Nähe von Einrichtungen, die von Kindern genutzt werden, vorsorglich zu fällen. Ein Raunen geht durch den Wurmbrandsaal. Manch ein Stadtrat scheint sich zu fragen, ob er das gerade richtig verstanden hat.

Nach einem „mündlichen Hinweis in der Bürgermeisterdienstversammlung“, so die Gaildorfer Stadtverwaltung im Nachgang der Sitzung, habe Zimmermann den Beschlussvorschlag in den Gemeinderat eingebracht. Das Landratsamt äußert sich zu dem Vorgang nur knapp. Auf Nachfrage unserer Zeitung schreibt die Pressestelle: „Es liegt keine Handlungsanweisung des Landratsamtes vor zum Thema Eichenprozessionsspinner in der Nähe von Kindergärten/Spielplätzen. Die Entscheidung, wie mit dem befallenen Baum verfahren wird, obliegt dem Eigentümer des Baumes.“ Von einer „Anweisung“ war jedoch nie die Rede. Weitere Informationen zu den Beweggründen gibt das Landratsamt nicht.

Bürgermeister Zimmermann teilt jedenfalls dessen Position am Mittwoch in der Ratssitzung. Für einen Todesfall bei einem Kind wegen eines allergischen Schocks, ausgelöst durch die Brennhaare der Raupe, wolle er nicht verantwortlich sein. Daher schlage er die Maßnahme „schweren Herzens“, wie vom Landratsamt gewünscht, vor. In Gaildorf beträfe dies eine Eiche im Freibad und mehrere an Standorten rund um Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie im Schlosspark.

Das Gehörte bleibt nicht unkommentiert: Mehrere Hände schnellen in die Höhe. Ulrich Stahl (FWV) macht den Anfang. Ihm sei der Beschlussvorschlag schon vor der Sitzung zu Ohren gekommen, also habe er einen Spaziergang um die Schule und durch den Schlosspark gemacht. „Birken werden gefällt, Eschen sind bedroht, Ahorne sehen schlecht aus“, zählt er unter anderem die Auswirkungen der extremen Sommerhitze und anhaltenden Trockenheit auf. „Nur die Eichen sehen gut aus! Wir nehmen also die vitalsten Bäume aus dem Park raus.“ Dr. Stefan Hausser (SPD) kann ebenfalls kein Verständnis für den Vorschlag aufbringen. „Mir ist kein Todesfall bekannt. Das ist eine überzogene Maßnahme.“ Rainer Baumann (CDU) schätzt die Gefahr im Straßenverkehr „tausendmal höher“ ein. Margarete John (SPD) nennt den Vorschlag „in keinster Weise gerechtfertigt“. Und Günther Kubin (CDU) fragt sich: „Gibt’s denn niemanden, der die Bäume regelmäßig anschaut?“

Bürgermeister Zimmermann stellt schließlich den Beschlussvorschlag des Landratsamts zur Abstimmung – und erntet ein einstimmiges „Nein“. Er selbst stimmt als Einziger dafür. „Vor allem Haftungsfragen haben hier eine Rolle gespielt“, heißt es in einer Erklärung der Gaildorfer Stadtverwaltung. Man würde „im zwar sehr unwahrscheinlichen Fall eines ,Eichenprozessionsspinner-Vorfalls’ gefragt werden, warum man nichts unternommen habe. Herrn Bürgermeister Zimmermann sind die Bäume im Stadtgebiet sehr wichtig, noch wichtiger ist aber das Wohlergehen von Kindergartenkindern und Schülern.“