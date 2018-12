Sulzbach-Laufen „Das härteste Projekt in zwölf Jahren Amtszeit“

Sulzbach-Laufen / Brigitte Hofmann

Meilenstein in der Ortsgeschichte: Am Dienstag fiel der Startschuss im neuen Netto-Markt in Sulzbach-Laufen. Offizielle Einweihung war am Vorabend.

Seit Dienstagfrüh herrscht Betrieb im nagelneuen Netto-Markt in Sulzbach-Laufen. Ab sieben Uhr saß Havva Alkis an der Kasse. Zehn Prozent auf beinahe alle Artikel im Einkaufswagen darf sie in dieser Woche abziehen. Stefanie Bauer zählt in der Startphase zum Team von Marktleiterin Bianca Wilcke. Sie schätzt die Weite der Halle und die breiten Gänge, die viel Platz für ein Einkaufserlebnis bieten.

„Eine Ewigkeit gewartet“

Regionalvertriebsleiter Thomas Brettschneider und Verkaufsleiter Jan-Peter Bühler waren noch dabei, die letzten organisatorischen Dinge zu erledigen, als die ersten Kunden schon ihre Wagen füllten. „Wir haben eine Ewigkeit darauf gewartet, und jetzt sind wir froh, endlich am Ort einkaufen zu können“, freuten sich Andrea und Manfred Schüle, die ihren ersten Großeinkauf tätigten.

Die Frauen im Backshop waren bereits seit fünf Uhr im Einsatz. Um sechs Uhr öffnet die Filiale der Haller Bäckerei Scholl. Wie sehr die Menschen in Sulzbach-Laufen auf einen Vollversorger gewartet haben, zeigte sich daran, dass einige bereits am Abend zuvor im Laden standen und einkaufen wollten.

„Das härteste Projekt in zwölf Jahren Dienstzeit“, stellte Bürgermeister Markus Bock bei der Einweihungsfeier am Montagabend fest. Er war beinahe zu hören, der riesengroße Stein, der ihm vom Herzen fiel. Seit Jahren hatte er versucht, einen Einkaufsmarkt an Land zu ziehen und mit Andreas van Ommen vom Bauträger Schoofs Immobilien in Frankfurt um dieses Projekt geradezu gerungen.

Üblicherweise steigt Netto nur bei Kommunen mit wenigstens 4000 Einwohnern ein, doch nach genauer Betrachtung des Marktumfelds war schließlich doch eine Einigung geglückt. Direkte Anbindung an die Bundesstraße 19 und Eröffnung noch im Jahr 2018 lauteten die Vorgaben. Nach Baubeginn im Juli wuchsen die Mauern dann in Rekordzeit nach oben. Umso größer die Freude bei allen Beteiligten, dass alles so prima geklappt hat.

Viele Rädchen hätten ineinandergreifen müssen, meinte Markus Bock, der sich dafür reihum bedankte. Gemeinderat, Bauhof, Verbandsbauamt, Kreisplanungsamt, Sparkasse, die Firmen Georg Eichele oder Berroth Bau – alle hätten mitgezogen.

Dank an alle Beteiligten

Dieter Glöckner, Netto-Gebietsleiter für den Bereich Expansion, bedankte sich seinerseits und hob die Pluspunkte des Unternehmens hervor. Netto setze gleichermaßen auf Discountware und ein Vollsortiment an Lebensmitteln, auf Qualität, Regionalität und Frische. Sechs Mal in der Woche werde Ware angeliefert. Zeitgemäß gestaltet, serviceorientiert, freundliches Umfeld, sympathisches Personal seien weitere Kriterien.

Projektentwickler Andreas van Ommen warf einen zufriedenen Blick zurück und zollte allen Beteiligten ein dickes Lob. Explizit erwähnte er den Einsatz von Markus Bock und der Gemeinde, Jens Fuhrmann vom Haller Kreisplanungsamt, der die baurechtlichen Voraussetzungen inklusive Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen hatte, sowie Diplomingenieur Jörg Weinrich aus Eutendorf, der in die Bauleitung eingebunden war.

