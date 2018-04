Hausen Absage für Umgehung um Hausen

Next

Gut besucht ist die Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Hausen. Die Ortsdurchfahrt erregt die Gemüter. © Foto: Brigitte Hofmann

Der Engpass bei der Kirche in der Ortsmitte des Oberroter Teilortes Hausen. Lastzüge können dort nicht aneinander vorbeifahren. Eine Ortsumfahrung für Hausen wird es aber trotzdem nicht geben. © Foto: Richard Färber

Oberrot / Brigitte Hofmann

Bei der Bürgerversammlung macht sich viel Unmut breit - der Lärm durch Lkw und Motorräder wird bleiben.

Größtenteils enttäuscht verließen die Hausener Bürger gegen 22 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus. Wenngleich seit längerer Zeit durchgesickert ist, dass eine Ortsumfahrung eine Wunschvorstellung bleibt, hätten sie gern etwas anderes gehört. Die Vertiefungen rund um die Schachtdeckel in der Hauptstraße, die einer Hoppelpiste gleicht, gefährliche Engstellen im Bereich der Kirche, das hohe Aufkommen an Schwerlastverkehr, der sonntägliche Lärm durch Motorräder – das alles nervt die Hausener.

Amtsträger weichen aus

Aber nicht nur das, sie fühlen sich offensichtlich auch in anderen Dingen gegenüber dem Hauptort benachteiligt. Rund eine Stunde lang stellten sie Fragen, ohne jedoch zufriedenstellende Antworten zu bekommen. Oberrots Bürgermeister Daniel Bullinger und Uwe Rübl vom Regierungspräsidium Stuttgart verschanzten sich weitgehend hinter verwaltungstechnischen Erkenntnissen und Fakten. Das hatte zur Folge, dass die Hausener auch nach dem offiziellen Ende der Bürgerversammlung noch reichlich Diskussionsstoff hatten.

Die Geschichte begann offiziell im Jahr 1995. Die Ortsumfahrung wurde im Generalverkehrsplan für die Landstraßen „im weiteren Bedarf“ und 2005 sogar im „vordringlichen Bedarf“ eingestuft. Dank einer Spende der Firma Klenk konnte mit den Planungen begonnen und die Maßnahme beim Land angemeldet werden. Warum sie zehn Jahre später aus dem Katalog verschwand, begründete Uwe Rübl damit, dass die Verkehrsbelastung doch zu gering, die Umweltauswirkungen erheblich, die Umsetzung unverhältnismäßig teuer sei. Die Trasse würde überwiegend im Überschwemmungsgebiet der Rot liegen, was erhebliche Baumaßnahmen erforderlich gemacht hätte. Von 734 vorgelegten Anträgen seien 31 Neubaumaßnahmen und 73 Ausbaumaßnahmen bewilligt worden. Da habe man Prioritäten setzen müssen. Zwar wird der Maßnahmenkatalog 2020 evaluiert, doch rechnet niemand mit einem anderen Ergebnis.

Allerdings hatten Bullinger und Rübl auch eine gute Nachricht: Wenn die Gemeinde den Aufschlag macht und die Leitungen in der Straße erneuert, dann hängt sich das Land an und saniert den Belag der L 1050 im Ortsbereich. Anlieger könnten sich anschließen und dafür eine Förderung erhalten. Die Notwendigkeit der Sanierung wird von allen Seiten gesehen. Das Riesenprojekt steht auch auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag. Wie der Verkehr während der einjährigen Sanierung geführt werden könnte, bereite aber schon vorab Kopfzerbrechen.

Kommt Tempo 30?

In der ersten Stunde der Bürgerversammlung erläuterte Daniel Bullinger den Stand der Dinge in Sachen Gemeindeentwicklungsplan 2025. Richtig spannend wurde es erst, als es um Hausener Belange ging und Fragen gestellt werden durften. Im Gegensatz zu der ruhig verlaufenen Bürgerversammlung in Oberrot, zeigten die Hausener viel Temperament und Leidenschaft.

Wer kommt für den Schaden auf, wenn mein Auto Schaden nimmt? Lastwagen würden auf den Gehweg fahren, um bei den Engstellen aneinander vorbeizukommen. Das sei richtig gefährlich. Tempo 30 wurde ins Spiel gebracht. „Dann hätte man gleich erklären können, dass die Ortsumfahrung nicht kommt, und uns nicht so lange hinhalten brauchen“, erboste sich ein Bürger, worauf er heftigen Applaus erhielt.