Politik „Da passt oft kein Blatt Papier mehr zwischen uns“

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein über Gaildorf. Die kleine Politiker-Delegation von Bündnis 90/Die Grünen, die der Elektro-Limousine vor dem Rundschau-Verlagsgebäude entsteigt, ist aber nicht gekommen, um sich im jüngsten Wahlerfolg ihrer Partei in Bayern zu sonnen. Er freue sich zwar, sagt Andreas Schwarz, Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, dass Grün dort satt zugelegt habe und Demoskopen für Hessen Ähnliches orakelten. Aber „wir müssen uns jeden Tag an die Decke strecken“. Was ihm mit seinen 2,01 Metern Körpergröße zumindest im Wortsinn nicht schwerfallen dürfte.

Gegen Hass und Hetze

Schwarz, auf Einladung der Haller Landtagsabgeordneten Jutta Niemann in den Landkreis gekommen und mit ihr und dem Bundestagsabgeordneten Harald Ebner unterwegs, spricht nach seinem Besuch in der Haller Hochschule von einer enormen Herausforderung für die Grünen. Schwarz betont dabei die Nachhaltigkeit allen politischen Handelns. Harald Ebner pflichtet ihm bei: Stimmungen, weiß er, seien noch keine Stimmen. Am Wahlabend werde zusammengezählt.

In Bayern hätten die Grünen mit einem „klaren europäischen Wahlkampf“ zugelegt. Stets die europäische Komponente im Blick, denn die Europäische Union garantiere Wohlstand. Immerhin flössen 40 Prozent der deutschen Exporte in Länder der Gemeinschaft. Europa sei auch wichtig, um gemeinsam die Fluchtursachen in den Krisengebieten zu bekämpfen. Schwarz’ Credo ist, „klar für den liberalen Rechtsstaat einzutreten“ – auch und gerade in einem „modernen, weltoffenen Baden-Württemberg“, wo es „keinen Platz für Hass und Hetze“ geben dürfe.

Zufrieden ist Schwarz an der Schwelle zur Halbzeit von Grün-Schwarz, zufrieden mit der CDU: „Wir sind sehr inhaltsreich unterwegs.“ Schwarz nennt die Finanzen: „Erstmals in der Geschichte des Landes zahlen wir Schulden zurück, und die CDU macht mit!“ Gemeinsam sorge man dafür, „dass die Luft besser wird“. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum werde um 15 Millionen Euro aufgestockt. „Wir machen Politik sehr nah am Menschen, und mit der CDU funktioniert das gut.“

Gleichwohl stellt Schwarz – nach kurzem Seitenhieb auf die frühere Grün-Rot-Koalition – auch Unterschiede fest, die einer guten Zusammenarbeit beider Parteien offensichtlich nicht abträglich sind. Denn Grüne und CDU hätten einen Koalitionsvertrag unterzeichnet, keinen Fusionsvertrag. Und man sei bestrebt, für das Land das Beste hinzubekommen. Vor allem bei Zukunftsthemen – „da passt oft kein Blatt Papier mehr zwischen uns“.

Kommunalpolitik im Gespräch

Eben solches steht an diesem Montag auf der Agenda der drei Abgeordneten. Das Hochschulgespräch in Hall etwa. Denn das Land profitiere von solchen Einrichtungen „in der Fläche“. Gemeinsam mit Landrat Gerhard Bauer und den Rathauschefs im Kreis stehen die Themen Mobilität und Verkehr, Infrastruktur, Bildung und Betreuung – „hier wollen wir noch deutlich investieren“ – oder Gemeindefinanzen zur Debatte. Schnelles Internet ist eines der zentralen Anliegen.

Bezahlbaren Wohnraum

Konkret wird es bei Fertighaus Weiss in Oberrot. Jutta Niemann hatte den Besuch dort favorisiert, weil sie vom Engagement des mit dem Innovationspreis bedachten Unternehmens angetan ist, besonders von Geschäftsführerin Christel Noller, die „tolle Sachen macht“. Zur Sprache kommen wohnungsbaupolitische Fragen und der „Bodenfonds BW“, mit dem bezahlbarer Wohnungsbau ermöglicht werden soll, vor allem im unteren und mittleren Segment, wo die drei Grünen-Politiker Handlungsbedarf sehen. Denn „auch Menschen mit kleinem Geldbeutel sollen sich Wohnungen leisten können“.

Vor diesem Hintergrund sieht Schwarz ebenfalls die „Holzbauoffensive“ des Landes, die Verwendung klimafreundlicher Baustoffe. Hier „brauchen wir auch Partner in der Wirtschaft“, und hier gelte es weiterhin, die Forschung voranzutreiben.

Kritik an Berlin

In Sachen Klimaschutz kritisieren Ebner und Niemann die Bundesregierung – die sich „nicht mehr wegducken“ dürfe. Die Autoindustrie, so Ebner, „könnte heute viel weiter sein, wenn man klare Zukunftspfade gezeichnet hätte“. Ein Versäumnis der Politik. Andreas Schwarz verweist dabei auf die Energiewende, durch die in den zurückliegenden fünf Jahren 56 000 neue Arbeitsplätze im Land entstanden seien. „Wir wollen Ökologie und Ökonomie zusammenbringen, und es zeigt sich, dass wir das können.“

Schwarz ist sich aber darüber im Klaren: Das grün-schwarz regierte Land könne Maßnahmen anstoßen, „aber die großen Themen“ würden in Berlin oder Brüssel entschieden.