Konzert „Cantiamo“ stimmt auf Weihnachten ein

Gschwend / swp

Zum Adventskonzert lädt der Projektchor „Cantiamo“ für Sonntag, 2. Dezember, in die evangelische Kirche nach Gschwend ein. Unter dem Motto „Hört Cantiamos helle Lieder“ werden mit Unterstützung einiger Instrumentalisten des Musikvereins Gschwend bekannte und moderne Adventslieder gesungen und neu interpretiert. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Die Musiklehrerin Stefanie Geiger leitet den Projektchor der Volkshochschul-Außenstelle Gschwend. Die rund 40 Sängerinnen und Sänger proben zwölf Mal pro Semester und zeigten dabei sehr viel Disziplin und Motivation. Das Foto entstand beim Auftritt des Ensembles in der Grabkapelle auf dem Rotenberg in Stuttgart im Mai dieses Jahres.