Konzert „Cantiamo“ singt in der Grabkapelle Rotenberg

Gschwend / Richard Färber

Der Gschwender Chor eröffnet die Konzertreihe der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

„Cantiamo“, der junge Chor der Gschwender Volkshochschule, hat einen denkwürdigen Auftritt vor sich. Am 6. Mai werden die 40 Sängerinnen und Sänger, die von Stefanie Geiger dirigiert werden, die Saison der Chorkonzerte in der Grabkapelle Rotenberg auf dem Württemberg bei Stuttgart eröffnen.

Die Reihe wurde im vergangenen Jahr anlässlich des Reformationsjubiläums begonnen, nachdem es im Jahr zuvor bereits einen Chor-Wettbewerb gegeben hatte. Denn das gemeinsame Singen, das von Beginn an die evangelischen Gottesdienste geprägt hatte, bildet auch das Fundament der schwäbischen Chortradition. Und das perfekte Halbrund des Kuppelraums in der Grabkapelle, das hat sich in der ersten Saison eindrucksvoll bestätigt, ist für den Chorgesang besonders geeignet. Die Reihe „Chorklang in der Kuppel“ ist Bestandteil des Themenjahres der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, für die Betreuung der landeseigenen Monumente zuständig. „Von Tisch und Tafel“ lautet das diesjährige Motto und deshalb wird es in den insgesamt fünf Chorkonzerten in der Grabkapelle ums Essen und Trinken, um den Genuss, auch um Hunger und Durst gehen.

„Wir haben dazu passendes Liedgut in Deutsch, Spanisch und Lateinisch ausgesucht“, erklärt Susanne Mangold, Leiterin des Gschwender Büros der Volkshochschule Schwäbisch Gmünd, die vor acht Jahren den Anstoß zur Chorgründung gegeben hatte. Vom „Chorklang in der Kuppel“ erfuhr sie aus der Zeitung, machte sich schlau, bewarb sich und erhielt eine Zusage. Um 11 und 12 Uhr wird „Cantiamo“ am 6. Mai in der Grabkapelle singen; die beiden Konzerte dauern jeweils etwa 20 Minuten.

So verlaufen dann auch die nächsten vier Konzerte, die bis August jeweils am ersten Sonntag des Monats zu hören sein werden. Am 3. Juni singen die „Trollinger“ im Philharmonischen Chor Fellbach, am 1. Juli kann man einen Projektchor des Musikwerks Stuttgart hören, am 5. August das Markgröninger Ensemble Chorona und am 2. September den Daimler-Männerchor aus Untertürkheim zusammen mit dem Männerchor der Concordia Schmiden.

Die Grabkapelle auf dem Württemberg kennt man im Limpurger Land übrigens recht gut, zumindest die Kopie: Das von Albert Eitel erbaute Frasch-Mausoleum auf dem Gaildorfer Friedhof ist dem von Giovanni Salucci entworfenen Monument nachempfunden. Das Original gilt mit Schloss Rosenstein als herausragendes Beispiel klassizistischer Baukunst im Raum Stuttgart. Es war als „Denkmal ewiger Liebe“ von Wilhelm I. in Auftrag gegeben worden, nachdem seine Frau Katharina am 9. Januar 1819 gestorben war. Der einstige Stammsitz der Herzöge von Württemberg war einer der Lieblingsplätze der Königin.

Info Eine Anmeldung zum Konzert ist erforderlich. Telefon: 07 11 / 33 71 49, E-Mail: info@grabkapelle-rotenberg.de