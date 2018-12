Biologische Seltenheit „Bärle“ entpuppt sich als Katzen-Zwitter

Gaildorf / swp

Die Gaildorfer „Katzenhilfe“-Initiative zieht Bilanz und berichtet von einem anstrengenden Jahr. Dabei wird auch eine biologische Seltenheit registriert.

In Gaildorf zieht die Katzenhilfe eine positive Bilanz. In diesem Jahr wurden 80 Katzen kastriert und 32 Katzenbabys gerettet. Die Gaildorfer Katzenhilfe war dabei auch für den Tierschutzverein Schwäbisch Hall unterwegs.

Auf zwei benachbarten Bauernhöfen konnten Schlag auf Schlag nahezu 40 Katzen eingefangen und kastriert werden. Die Helfer staunten dabei nicht schlecht. Aus allen Ecken kamen auf den Höfen Katzen zum Vorschein. Dabei war es schwierig zu unterscheiden, welches Tier schon kastriert war und welches nicht. Allen Katzen geht es dort mittlerweile gut. Sie werden regelmäßig gefüttert und entwurmt.

In Schwäbisch Hall war die Katzenhilfe Gaildorf ebenfalls im Einsatz. Dort konnten in einer Straße sieben Katzen kastriert und zehn Katzenbabys eingefangen werden. Bei einem Wurf von vier kleinen Katzen musste man schnell handeln, da die Katzenmama überfahren wurde. Die Katzenbabys wurden ins Tierheim gebracht und an Pflegestellen verteilt, wo sie relativ schnell in ein schönes Zuhause vermittelt wurden.

Die Engagierten von der Katzenhilfe bedauern, dass es noch immer häufig vorkommt, dass Katzen, darunter vor allem Katzenbabys, einfach ausgesetzt werden. Nur wenige werden durch Zufall gefunden, die meisten überleben nicht.

In der Bilanz der Katzenhilfe gibt es auch Besonderheiten. Nach der Kastration eines Tieres kam ein Anruf von der Tierärztin, dass dieses Kätzchen ein Zwitter sei, also ein Kater und Kätzchen in einem. Das würde ganz selten vorkommen. Er oder sie heißt jetzt „Bärle“, darf sich draußen austoben und teilt sich aber auch mit seinen Besitzern das Wohnzimmer.

