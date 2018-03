Versammlung „Alle wissen, dass die Gaildorfer die Besten sind“

Gaildorf / swp

Ein gelungenes und erfolgreiches Clubjahr 2017 konnte der Vorstand des MSC Gaildorf, Ralf Schweda, auf der Mitgliederversammlung im Schützenhaus Eutendorf präsentieren. Das internationale 54. Gaildorfer Motocross war wieder überaus erfolgreich, die Mitgliederzahl liegt stabil wie im Vorjahr jenseits der 400er-Grenze, der Verein erhielt den sechsten Stern in Folge als bester Veranstalter und die Gaildorfer Rennstrecke „Auf der Wacht“ wurde zum vierten Mal als beste Rennstrecke der ADAC-MX-Masters-Serie gekürt. Was will man da noch mehr?

Dazu mache der MSC hervorragende Jugendarbeit und biete viele Aktivitäten an, berichtete Schweda auf der gut besuchten Mitgliederversammlung. Im Verein geht es um weitaus mehr als das weithin bekannte Gaildorfer Motocross. Schweda erinnerte an das mittlerweile etablierte und gut besuchte Wintertraining in der Gaildorfer Sporthalle, das noch bis Ostern jeden Dienstag stattfindet. Die Skiausfahrt nach Hopfgarten am Wilden Kaiser im Januar gab es in diesem Jahr schon zum 26. Mal. Der Dank gebührt Gerhard Kunz für die Organisation. Ein voller Erfolg war auch der von Stephan Jäckel organisierte zweitägige Ausflug in den Bayerischen Wald.

Sportleiter Michael Windmüller zog ein überaus positives Fazit. Besonders stolz ist man natürlich auf den sechsten Stern. Leider, so konnte Windmüller von seinem Besuch in München berichten, soll die Auszeichnung abgeschafft werden, da sich die anderen Veranstalter aufgrund der Gaildorfer Überlegenheit keinem Wettbewerb mehr stellen wollen.

Auch für Michael Windmüller war die Jahresfeier, die zusammen mit dem Helferfest Mitte Oktober stattfand, außergewöhnlich: Als Überraschungsgast schaute nämlich der WM-Pilot Max Nagl vorbei. Für die aktiven Sportler des MSC Gaildorf war das ein besonderes Schmankerl. Zusammen mit Nagl konnten die Sportfahrer geehrt werden. Vor allem für die Jugend war es beeindruckend, ihr Idol ganz aus der Nähe zu erleben.

Dank an Gregor Schielberg

Dass auch im vergangenen Sportjahr fleißig trainiert wurde, konnte Jugendleiter Gregor Schielberg berichten. Derzeit trainieren etwa 30 Kinder und Jugendliche regelmäßig im Schlauch. Neben den Trainings mit Maik Schaller und Kevin Winkle wurde in diesem Jahr ein Trainingslager gemeinsam mit den Sportfreunden aus Rudersberg ausgerichtet. Ralf Schweda bedankte sich bei Gregor Schielberg mit einem Präsent für dessen Arbeit in den vergangenen vier Jahren. Turnusgemäß wird Schielberg von seinem „Co“-Jugendleiter Ralf Stolle als Beisitzer im Vorstandsgremium abgelöst, da immer nur einer der beiden Jugendleiter die Jugend in dem Gremium vertritt.

Über die Finanzlage des Clubs konnte Kassier Sven Lichtwark berichten. Die Zahl der verkauften Eintrittskarten beim Motocross blieb konstant und es konnte wieder ein positives Ergebnis aus der Veranstaltung vermeldet werden. Positiv ist auch weiterhin die finanzielle Entwicklung: Der Schuldenstand sinkt kontinuierlich. Kassenprüfer Karl-Heinz Jäckel bescheinigte auch im Namen seines Kollegen Kurt Dalacker Sven Lichtwark eine einwandfreie Kassenführung und beantragte die Entlastung des gesamten Vorstandes. Diese Aufgabe übernahm Bürgermeister Frank Zimmermann „sehr gerne“. Er bedankte sich für das große Engagement des Vereins und seiner Mitglieder und freute sich, dass die Leistungen anerkannt werden. Die Entlastung des Vorstandes war dann eine reine Formsache. Die kurzweilige Versammlung endete mit einem Ausblick von Ralf Schweda auf das Jahr 2018.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden alle Kandidaten einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Ralf Schweda (Vorstand), Sven Lichtwark (Schatzmeister), Ralf Stolle (Jugendleiter), Jürgen Jäckel (Beisitzer), Kurt Dalacker (Kassenprüfer), Harald Golz, Jochen Poss (ADAC-Delegierte).

Info Weiteres im Internet auf

www.msc-gaildorf.de.