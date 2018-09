Engagement „Alle guten Taten kommen irgendwann auf uns zurück“

Fichtenberg / Karl-Heinz Rückert

Ein besonderes Bürgerfest erwartete die Projekt- und Anerkennungspreisträger zusammen mit den Gewinnern des Blumenschmuckwettbewerbs am Sonntag in der Fichtenberger Gemeindehalle. Die Bürgerstiftung hatte zum Stiftungsfest eingeladen. Dazu hatten die Landfrauen die Tische entsprechend festlich dekoriert und ein umfangreiches Kuchenangebot vorbereitet. Für eine lockere musikalische Umrahmung des Festes sorgte die Jugendkapelle des Musikvereins.

Seit 2003 fördert die Bürgerstiftung Projekte und verleiht Anerkennungspreise an Gruppen, Vereine und Personen, die im Rahmen des Stiftungszwecks Herausragendes im Interesse der Gemeinde und ihrer Bürger leisten. Getreu dem Stiftungsmotto: „Alle guten Taten kommen irgendwann auf uns zurück.“ In den 15 Jahren des Bestehens der Stiftung hätten sich die Aufgabenschwerpunkte aus dem großen Rahmen des Stiftungszwecks herausgebildet, betonte Bürgermeister und Stiftungsratsvorsitzender Roland Miola.

In diesem Jahr zeichnete die Stiftung drei Projekte mit Geldpreisen aus. Die Kooperation „Bläserklasse“ von Musikverein und Schule kann im 20. Jahr ihres Bestehens erfolgreiches Wirken vorweisen. Mehr als 250 Kinder haben seit Beginn des Projekts bei den Initiatoren Uwe Traub und Mark Pöthig ihre musikalischen Talente entdeckt und ein Instrument erlernt. Das wäre ohne Unterstützung der jeweiligen Schulleiter und der Lehrerschaft nicht möglich gewesen, hob Uwe Traub bei der Vorstellung des Bläserklassen-Projekts hervor, das die Bürgerstiftung mit einem Preisgeld von 300 Euro honorierte.

Große Herausforderung

Die Verschärfung sicherheitstechnischer Richtlinien für Schießstätten wurde für den Sportschützenverein Fichtenberg zur Herausforderung. Die Lüftungsanlage und der Kugelfang in der Raumschießanlage wurden als nicht zulässig erklärt, berichtete Vereinsvorsitzender Markus Rieger beim Stiftungsfest. Die Mängelbeseitigung gestaltete sich langwierig. Erst 2017 wurde die Baufreigabe erteilt. Nach Feierabend und an Samstagen waren die Helfer mit Bagger- und Bauarbeiten zugange. Sie sind immer noch fleißig dabei, denn erst Ende des Jahres kann der kostspielige, 76 000 Euro teure Umbau fertiggestellt sein, hofft Rieger. Die Sportschützen freuten sich nun über den Zuschuss der Bürgerstiftung in Höhe von 1500 Euro.

Der neue Dirigent des Gesangvereins Fichtenberg hat das Repertoire der Sängerinnen und Sänger neu ausgerichtet, berichtete der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Braxmaier. Der Flügel wurde durch ein Keyboard ersetzt, wodurch die Begleitung des Chors und der Transport zu Auftritten einfacher geworden sei. Mit neuen T-Shirts haben sich die Mitglieder zudem ein neues Outfit gegönnt, das am Sonntag beim Tag des Chorgesangs in der Gemeindehalle bewundert werden könne, warb Braxmaier. Er nahm den Förderbetrag in Höhe von 300 Euro freudig in Empfang.

Unter den Anerkennungspreisträgern ist auch die „1.-Mai-­Gruppe“, die mit pfiffigen Ideen das öffentliche Leben bereichert.

Info Berichte über diese Anerkennungspreisträger und den Blumenschmuckwettbewerb folgen.