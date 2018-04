Gaildorf Verwaltung: „Akuter Handlungsbedarf“

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann hat ein Organisationsgutachten fürs Rathaus in Auftrag gegeben.

Wie ein dünner roter Faden durchzog Ende Januar das Thema die Haushaltsreden der Fraktionssprecher im Gaildorfer Gemeinderat: Würde das satte Arbeitspensum, das zwischen den Zeilen des dicken Haushaltsbuches deutlich zum Vorschein kommt, überhaupt in angemessener Weise abzuarbeiten sein? Müssen einzelne Projekte und Vorhaben mangels personeller Ressourcen geschoben werden, wie das in der Vergangenheit nicht selten der Fall war?

Dass jedes Jahr in den Tagen und Wochen vor der Präsentation des städtischen Etats oft bis spät in die Nacht noch Licht im Rathaus brennt, ist eines der sichtbaren Zeichen einer hohen Arbeitsbelastung. Steueramtsleiter Hans-Joachim Hunn etwa erntet für sein überdurchschnittlich hohes Engagement zwar mit schöner Regelmäßigkeit viel Beifall, doch im Gemeinderat ist auch bekannt, dass die personelle Besetzung der Stadtverwaltung auf Kante genäht ist.

Per Eilentscheidung

In die stetig wachsende Fülle an Aufgaben, die im Rathaus zu erledigen sind, mischten sich in jüngster Zeit auch weitere Personallücken, wie Hauptamtsleiterin Tanja Ritter in der jüngsten Ratssitzung eine Eilentscheidung des Bürgermeisters erläuterte: Eine Überprüfung und Optimierung der Organisation in der Kernverwaltung müsse „sofort angegangen“ werden, heißt es dazu in einer Vorlage zur Sitzung. Der Rathauschef hatte - die ohnehin für dieses Jahr vorgesehene und im Haushaltsplan auch mit 30.000 Euro berücksichtigte Organisationsuntersuchung samt Stellenbewertung durch ein externes Büro - umgehend in die Wege geleitet: Er ließ bei vier Unternehmen mit entsprechenden Referenzen kurzfristig Angebote einholen – und erteilte schließlich der Firma Kommunal-Beratung Kurz GmbH aus Oedheim den Auftrag. Kurz hatte mit 22.705,20 Euro das günstigste Angebot abgegeben, das teuerste lag bei etwas mehr als 38.000 Euro.

Mit der Vergabe der Arbeiten geht es auch gleich zur Sache: Ein Abstimmungsgespräch mit dem Beratungsunternehmen ist bereits terminiert, um das Projekt umgehend starten zu können. In diesem Zusammenhang werden laut Verwaltung alle Mitarbeiter im Rahmen einer Auftaktveranstaltung über das weitere Vorgehen und die einzelnen Verfahrensschritte informiert. Zwischen­ergebnisse und Abschlussbericht bekommt der Gemeinderat präsentiert.

Effizientere Organisation

Es herrsche „akuter Handlungsbedarf“, begründete Bürgermeister Zimmermann seine Eilentscheidung, bevor die weitere Diskussion über „Personalangelegenheiten“ – die grundsätzlich nicht öffentlich verhandelt werden dürfen – hinter verschlossenen Türen weiterging.

Unterm Strich geht es um eine effizientere Organisation, auch im Hinblick auf die Auslagerung von Teilen der Stadtverwaltung in den „Post-Krone“-Bau am Marktplatz zum Ende des Jahres, wie Rathaus-Pressesprecher Dr. Daniel Kuhn auf Anfrage bestätigte. Er zerstreute bei dieser Gelegenheit auch Bedenken: Alles, was innerhalb der Verwaltung an Arbeit anfalle, „wird auch erledigt“.