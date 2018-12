Glaube „Advent heißt warten“

Fichtenberg / Karl-Heinz Rückert

Seht, die gute Zeit ist nah“, zitierte Pfarrerin Ursula Braxmaier zur Eröffnung des Adventskonzerts, das für die evangelische Kirchengemeinde Fichtenberg zur Tradition in der Adventszeit gehört. Das Zitat aus einem neueren Advents­lied wollte die Pfarrerin als Einstimmung auf die vorweihnachtliche Zeit verstanden wissen. Dazu forderte sie in der Lesung des mit einer Andacht verbundenen Konzerts zu einer anderen Sicht dieser besonderen Zeit im Jahresablauf auf. Den Perspektivwechsel interpretierte sie so: „Advent heißt warten, dabei kommt es auf die Sicht der Dinge an.“ Zuvor hatte der Posaunenchor das musikalische Erlebnis in der Kilianskirche eröffnet und mit einem ungewöhnlichen Wechselgesang von Kirchenchor und Besuchern, verbunden mit mächtigen Orgelklängen und Posaunenstücken, in beeindruckender Weise fortgesetzt. Selbstbewusst nahmen 19 Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors die Herausforderungen neuerer Kompositionen an, deren „Hoch tut euch auf“ von Hartmut Schreiber am Klavier begleitet wurde.

Mit gefühlvoller wechselnder Dynamik von Sängerinnen- und Sängerstimmen intonierte der Kirchenchor klassische Chorsätze wie „Machet die Tore weit“, „Zu Bethlehem geboren“ und die Bach-Komposition „Gelobet seist du, Jesu Christ“. Bach hatte auch der Posaunenchor im Repertoire und mit einem fugenartigen Zwischenspiel zu „Gottes Sohn ist kommen“ interpretiert. Frisch setzte Aurelia Körner die Fantasia in C-Dur von Georg Friedrich Händel mit feinfühligen Läufen am Klavier um.

Posaunen- und Kirchenchor beeindruckten zum Schluss der Adventsmusik mit weiteren Chorsätzen, zu denen der Posaunenchor mit dem Stück „Freue dich Welt“ ein gefühlvolles Finale setzte. Helmut Schreiber hatte Posaunen- und Kirchenchor einiges abverlangt, aber beide Ensembles zuverlässig durch schwierige Arrangements geleitet. Hanna Bohlmann und Aurelia Körner versetzten mit bewegender Orgelmusik den Raum in Schwingung. Ihnen und Hartmut Schreiber als Begleitung am Klavier sowie als Posaunist und Sänger, dankte Pfarrerin Ursula Braxmaier mit launigen Worten für das gelungene Konzert, das mehr Besucher hätte vertragen können.