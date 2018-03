Bilanz „86 Prozent der Bürger sind Mitglied“

Frickenhofen / swp

Die Raiffeisenbank Mutlangen hat kürzlich Mitglieder und Kunden der Ortsbank Frickenhofen zur Versammlung eingeladen, wie die Bank mitteilt. Zunächst berichtete Thomas Bareiß als Vorstandsmitglied der größten Raiff­eisenbank in Ostwürttemberg über ein gutes Geschäftsjahr der Bank.

Die Entwicklung der Ortsbank Frickenhofen zeigte anschließend der Repräsentant der Ortsbank, Wolfgang Nuding, auf. So waren in Frickenhofen zum Jahresende 876 Kunden zugleich auch als Mitglieder der Bank verzeichnet. Statistisch betrachtet sind somit 86 Prozent der Einwohner Mitglied bei der Ortsbank. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir hier in Frickenhofen eine derart hohe Mitgliederzahl aufweisen können. Zeigt es doch, welch großes Vertrauen Sie uns entgegenbringen, und dass Sie mit unserer Arbeit hier zufrieden sind“, so Nuding.

Kunden sparen mehr

Der Repräsentant freute sich außerdem über einen Zuwachs von 3,3 Prozent bei den betreuten Kundeneinlagen. Dabei verzeichneten die außerbilanziellen Einlagen eine Zunahme um 8,9 Prozent auf 14,8 Millionen Euro. Die bilanziellen Einlagen betrugen zum Vorjahresultimo 13,9 Millionen Euro. Nuding hob hervor, dass gerade in Zeiten der Niedrigzinsphase zeitgemäßes Sparen und Anlegen wichtig sei. So unterstütze die Bank mit der „genossenschaftlichen Beratung“ die Mitglieder und Kunden. „Dabei stehen wir für eine faire, strukturierte und glaubwürdige Beratung, bei der unsere Mitglieder im Mittelpunkt stehen“, verspricht Nuding.

2017 verzeichnete die Ortsbank Frickenhofen ein betreutes Kundenkreditvolumen von 13,8 Millionen Euro. Dieses setzt sich zusammen aus den bankeigenen Krediten in Höhe von zwölf Millionen Euro und den außerbilanziellen Ausleihungen bei den Verbundpartnern mit 1,8 Millionen Euro.

Wolfgang Nuding berichtete den anwesenden Mitgliedern und Kunden zudem über das Engagement der Bank. So wurden auch im vergangenen Jahr wieder viele örtliche Vereine und Institutionen mit zahlreichen Geld- und Sachspenden unterstützt.