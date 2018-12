Amtsinhaber ohne Gegenkandidat Abtsgmünder Bürgermeister: „40 Prozent plus x – das wäre klasse“

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Am Sonntag sind Bürgermeisterwahlen in Abtsgmünd. Auf dem amtlichen Stimmzettel steht nur ein einziger Name: der von Amtsinhaber Armin Kiemel.

Armin Kiemel (49) will Rathauschef in Abtsgmünd bleiben. Bei der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag tritt er konkurrenzlos an. Ein Interview.

Herr Kiemel, haben Sie damit gerechnet, dass sich außer Ihnen niemand beworben hat?

Armin Kiemel: Abtsgmünd ist in vielerlei Hinsicht eine sehr attraktive Gemeinde. Insofern muss man immer mit einer Mitbewerbung rechnen. Ich kann aber auf eine erfolgreiche erste Amtszeit verweisen. Dies war potenziellen Bewerbern bewusst.

Werden Sie in Abtsgmünd und den Teilorten dennoch einen persönlichen Wahlkampf führen?

Natürlich. Meine Wahlbroschüre wurde an alle Haushalte verteilt. Insgesamt sieben Wahlveranstaltungen in der Gemeinde standen auf dem Programm.

Welche Ziele haben Sie sich für die nächsten acht Jahre gesetzt?

Meine Ziele für die Gemeinde habe ich in neun Bereiche unterteilt, von Betreuung bis Sicherheit. Einzelmaßnahmen sind unter anderem der Bau eines Rettungszentrums und eines Naturrasenplatzes, schnelles Internet, lokaler Hochwasserschutz, das Sanierungsgebiet „Abtsgmünd-Nord“ und mehrere Baugebiete, um nur einige zu nennen.

Vieles haben Sie ja für die nächsten Jahre schon vorbereitet und in die Wege geleitet. Haben Sie schon weitere Ideen, die noch nicht so publik sind?

Der Gemeinderat muss sich intensiv mit dem Bau eines zusätzlichen Kindergartens im Hauptort beschäftigen. Auch weitere Betreuungseinrichtungen für Senioren oder die langfristige ärztliche Versorgung etwa mit der Ansiedlung eines medizinischen Versorgungszentrums stehen auf der Agenda.

In welchen Bereichen sehen Sie die größten Herausforderungen auf Sie und den Gemeinderat zukommen?

Die Anforderungen und die Erwartungshaltungen an die Kommunen, egal ob von Staat oder Bürger, werden in allen Bereichen immer höher. Diese langfristig, vor allem finanziell, stemmen zu können, wird eine zentrale Herausforderung. Dabei denke ich zum Beispiel nicht nur an das schnelle Internet im ländlichen Raum.

Wie wollen Sie neben dem Hauptort auch die Teilorte stärken?

Durch die Ausweisung von Baugebieten, bedarfsgerechte Betreuungs- und Bildungsangebote, schnelles Netz, um nur das Wichtigste zu nennen.

Was versprechen Sie sich von der Einrichtung eines Jugendgemeinderates?

Dieses Gremium soll ein Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde sein und für Gemeinderat, Verwaltung und Bürgermeister Ideen, Anregungen und Impulse geben.

Wissen Sie, wie viele Jugendliche ab 16 Jahren bei dieser Wahl erstmals von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen dürfen?

Ja. Am 9. Dezember dürfen erstmals 139 Jugendliche in Abtsgmünd zur Wahl gehen.

Viele Bürgerinnen und Bürger denken, es ist ja sowieso alles schon gelaufen und gehen vielleicht deswegen am Sonntag nicht zur Wahl. Welche Wahlbeteiligung wünschen Sie sich dennoch?

40 Prozent plus x – das wäre klasse!