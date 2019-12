Wenn der Lurch im nächsten Frühjahr wieder Hochzeit feiert, muss er zumindest am Fichtenberger Diebach-Stausee nicht mehr auf den Verkehr achten. Er hat’s ohnehin nie getan, weshalb alljährlich zahlreiche Kröten plattgefahren auf der Strecke blieben oder von hilfreichen Händen eingesammelt und in Eimern über die Dammstraße getragen wurden. Schülerinnen und Schüler haben sich beteiligt, viele Freiwillige und etliche Gemeinderäte gingen nachts auf Amphibienpirsch und auch der damalige Seestüble-Wirt machte sich nach Feierabend ans hilfreiche Werk.

Sichere Passagen

Jetzt sollte sich das eigentlich erledigt haben. In diesem Jahr wurden die bestehenden Amphibien-Leiteinrichtungen an der Erlenhofer Straße verlängert und lurchdicht gemacht, sodass die Tiere die Straße gar nicht mehr erreichen können, sondern unten durchkrabbeln müssen. Und auch die Dammstraße, die in den letzten Jahren während der Laichzeit mit allerdings zweifelhaftem Erfolg gesperrt worden war, bietet nun sichere Lurchpassagen. Auch hier werden die Tiere auf dem Weg zu ihren Laichplätzen am Stausee unter der Straße hindurch geleitet.

Er hoffe, dass sich die Situation nun entspannen und keine „Manpower“ mehr benötigt werde, erklärte der Fichtenberger Bürgermeister Roland Miola, als dem Gemeinderat am vergangenen Freitag die Abrechnung vorgelegt wurde.

Danach lagen die Kosten für diese Leiteinrichtungen mit 230.000 Euro noch um 3000 Euro unter dem Haushaltsansatz, allerdings etwas über der ursprünglichen Kostenschätzung von 215.000 Euro. Effektiv muss die Gemeinde allerdings nur 36.000 Euro aufbringen. Der Landkreis ist mit 33.000 Euro beteiligt, die restlichen 70 Prozent übernimmt die Umweltstiftung Baden-Württemberg. Das Geld hätte ohnehin für solche Zwecke in die Hand genommen werden müssen. Für die Erschließung von „Hirschäcker 1. Erweiterung“ ist nämlich eine Ausgleichszahlung in Höhe von 61 450 Euro vorgesehen. Weil diese Mittel nicht gänzlich verbraucht wurden, erklärte Miola, wolle man nun noch einmal sondieren, ob eine Lösung für die L 1050 gefunden werden kann.

Offener Krötenwanderweg

Der Bereich zwischen der Heiligklingbrücke und den beiden Parkbuchten in Richtung Hausen ist ein Kröten-Hotspot. Laichplatz ist das Biotop östlich der Landesstraße, und weil es keine Durchlässe gibt, werden alljährlich zumindest an den Hauptwanderstellen an der Westseite der Straße Zäune aufgestellt. Die Tiere werden dann eingesammelt und über die Straße getragen, auf der während der Laichzeit Tempo 30 gilt. Für die Rückwanderung, die sich über Monate hinzieht, gibt es keine Lösung.

Mit der Planung war bereits im Frühjahr begonnen worden. Allerdings verzögerte sich die Umsetzung, zunächst weil der Zuschussbescheid der Umweltstiftung auf sich warten ließ, und dann auch wegen der Konjunktur. Eine erste Ausschreibung der Maßnahmen am Diebach musste aufgehoben werden, weil die Angebote die kalkulierten Kosten bei weitem überstiegen.

Ursprünglich wollte man auch die Situation an der L 1050 entschärfen. Dieser Teil des Vorhabens musste allerdings entfallen, weil die Umweltstiftung dort nicht zuständig ist: Maßnahmen an Landesstraßen können nicht gefördert werden.

Ärgernis für Autofahrer

Handlungsbedarf aber besteht – und zwar nicht nur aus Sicht der Naturschützer. Dass auf dieser viel frequentierten Straße alljährlich für mehrere Wochen Tempo 30 gelten soll, empfinden viele Autofahrer als Ärgernis, und nicht wenige verhalten sich auch entsprechend. Die Verwaltung will also weitermachen und erneut beim Landkreis vorstellig werden. Der Gemeinderat nahm’s zustimmend zur Kenntnis.