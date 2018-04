Ausstellung 95 Exponate von 16 Kunstschaffenden

Abtsgmünd / Rainer Kollmer

Der Stabwechsel dürfte interessant werden. Nachdem Ulrike Buhl aus Berlin im letzten Jahr mit „Elevation“ als Kuratorin tätig war, nimmt nun die Kunsthistorikerin Marjatta Hölz aus Stuttgart das gestalterische Zepter der 18. Saison in die Hand. Vorstand Martin König begründet diesen Wechsel mit dem Umstand, dass Ulrike Buhl aus der Hauptstadtferne schwer verfügbar ist. Außerdem spielen auch die Finanzen eine Rolle.

Neue Kuratorin

Denn mit der neuen Kuratorin kommen von der Baden-Württemberg-Stiftung, von namhaften Firmen wie Alfred Ritter, Rommelag oder Theodor Lang sowie der Hypo-Kulturstiftung beträchtliche Sponsorenmittel zusammen, die für die Ausstellung in Untergröningen zur Verfügung stehen und das kulturelle Schwungrad von Abtsgmünd weiter in Gang halten.

Der druckfrische Leitgedanke der 18. Ausstellung hat jedoch ein „Gschmäckle“. „Untragbar. Von der Sehnsucht nach Veränderung“ macht zwar neugierig, weil es nach Sommerfrische und verheißungsvoller Aufbruchsstimmung zu riechen scheint. Und es stimmt schon: Die Ausstellung mit 95 Exponaten von 16 deutschen Kunstschaffenden mit internationalen Wurzeln will bei den Besuchern einen Perspektivenwechsel provozieren.

Marjatta Hölz hofft, dass die Betrachter der Ausstellung in ihrer Einstellung weiterkommen, Scheuklappen ablegen und Änderungen ihrer gegenwärtigen Situation herbeiwünschen. „Kunstwerke versetzen uns unwillkürlich in eine andere Lage“, ist ihre Grundannahme. Den Blick in die Galerieräume auf zwei Stockwerken mit rund 1000 Quadratmetern müssten besonders Unentschlossene wagen, so die Kuratorin. Schon die Installation „Cross­over“ von Anja Luithle mit den unentwegt wandernden Figurinen, die sich immer nur kurz zusammenfügen, ist eine beispielhafte Abbildung des Leitgedankens der Kuratorin. Das Gewohnte wird bewusst demontiert und soll dem Beobachter neue, ungewohnte Assoziationen vermitteln.

Perspektive des Rentiers

Auch Filmsequenzen in ungewohnter Perspektive sind zu sehen. So wählt die Finnin Tea Mäkipää bei „Ein Tag im Leben eines Rentiers“ die Sichtweise des Tieres. Die montierte Kamera am Geweih gewährt fremdartige Einsichten. Und nicht zuletzt ist die „Escape Allee“ von Tea Mäkipää ein aufregender Hingucker.

Symbolhafte Fronten

Der lange Flur des Schlossflügels ist als Flucht-Allee vollständig mit symbolhaften Fronten, Beschriftungen und Installationen drapiert, die daran erinnern sollen, mit welchen Mitteln wir vor der Wirklichkeit und Wahrheit zu flüchten geneigt sind. Selbst Verschwörungstheorien gehören dazu. Es ist durchaus beabsichtigt, wenn die bedrückende Anordnung der Elemente Platzangst und Widerstand beim Betrachter auslöst.

Nicht weniger plakativ ist das symbolträchtige „Selbstoptimierungspodest“ von Tilmann Eberwein von der Stuttgarter Kunstakademie. Sein montiertes Geländer am Karriereturm verspricht am oberen Ende hoffnungslose Haltlosigkeit. Wer sich verbessern will, muss offenbar beim Steigflug auch mit dem Scheitern rechnen.

Aber auch das Reduzierte hat seinen Platz. Anne Römpp hat einen kleinen Turm aus elektronischen Widerständen auf den Sockel gehoben. Der kleine, scheinbar schwerelose Nagel an der Wand wirkt wie ein Stachel gegen den Zweifler. Es ist viel Kultur- und Zeitkritisches in der Ausstellung zu sehen, eine Fundgrube für Freunde des Symbolischen.