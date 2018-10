Gaildorf 780 Kilometer Entfernung schrecken nicht

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Bei der Lokal- und Sonderschau in der Gaildorfer Körhalle sorgen hunderte Zwergenten für Aufsehen.

Mächtig Unterhaltung hatten in diesem Jahr die Besucher und Züchter der Lokal- und Sonderschau in der Gaildorfer Körhalle. Welch ein Gegacker, welch ein Geschnatter – es tönte aus allen Ecken und Seiten der Halle, denn auf die Besucher der Kleintierschau warteten sage und schreibe 660 Zwergenten in allen anerkannten Farben, die im Rahmen einer Sonderschau zur Prämierung gestellt wurden. Da es sich um eine Art Deutsche Meisterschaft des Zwergentenvereins handelte, haben die Züchter teils etliche Kilometer auf sich genommen. So hatte ein Züchter gar 780 Kilometer hinter sich gebracht, um seine Zwergenten den Preisrichtern zu präsentieren. Dass in solch einem Hobby sehr viel Zeit steckt, merkt man im Gespräch mit den Züchtern. Gerade diejenigen Tiere, die ruhig im Käfig sitzen, erfahren vom Züchter viel Aufmerksamkeit. Die Zwergenten wurden ursprünglich von Jägern gezüchtet. Sie dienten als Locktiere für Erpel und Wildenten, die sie mit ihrem Geschnatter anlockten.

Vorstand Christoph Noller wurde für sein Engagement und seine Pflege der Zuchtenten mit Auszeichnungen um 97 und 96 Punkten belohnt.

Zeitgleich zur Sonderschau ging die Lokalschau über die Bühne. Rund um Tauben, Geflügel, Hasen und Kaninchen war alles vertreten und wurde von zahlreichen Gästen und Besuchern bewundert. Auch hier punkteten einige Tiere voll und konnten Preise mit nach Hause nehmen.

Mit Kaffee und Kuchen war für die Verpflegung im Schenk-Albrecht-Saal bestens gesorgt. Am Sonntag konnten Tierliebhaber, Züchter oder gar Zuchtanfänger die eine oder andere Zwergente ersteigern. Der Erlös kam dem Sonderverein Zwergenten zu Gute.

Somit konnte der Kleintierzuchtverein Gaildorf und Umgebung wieder alle Gäste, Besucher und Züchter mit einer tollen Schau und vor allem mit einer Vielzahl an Tierarten überraschen. Dem Geschnatter nach haben sich wohl alle rundum wohl gefühlt – egal ob Tier, Besucher oder Züchter.