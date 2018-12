Abtsgmünd 750 Euro für Außenanlage der Schule

Abtsgmünd / swp

Der Förderkreis der Friedrich-von-Keller-Schule freut sich über eine Spende für den neuen Schulhof. Die Außenanlage kostet 630.000 Euro.

Die neuen Außenanlagen der Friedrich-von-Keller-Schule (FvKS) erstrecken sich auf über 4000 Quadratmeter und sollen mehr Raum für Bewegung und Aufenthalt im Freien geben. Viele Schülerwünsche wurden bereits umgesetzt, so wurden ein Soccercage, Tischtennisplatten und Sitzgelegenheiten installiert. Die Kosten für den Schulhof belaufen sich auf über 630.000 Euro und sind damit deutlich höher als geplant. Der Förderverein der FvKS und die Schule hatten sich daher das ambitionierte Ziel gesetzt, 100.000 Euro zur Finanzierung der Außenanlagen beizutragen, um so möglichst viele Schülerwünsche umsetzen zu können. Auch die Kreissparkasse Abtsgmünd unterstützt das Projekt „Außenanlagen“ der FvKS. Filialdirektor Martin Schmid und der Leiter der Geschäftsstelle Abtsgmünd, Marcel Silbermann, übergaben einen Scheck in Höhe von 750 Euro an die Gemeinde Abtsgmünd.

Die FvKS wird seit diesem Schuljahr als Ganztagsschule geführt. Die Mensa bietet montags bis donnerstags täglich wechselnde Gerichte an.