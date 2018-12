Soziales 417 Menschen glücklich gemacht

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

Vor der Tür stehen 15, 20 Personen im Regen. In vier Minuten öffnet Ursula Möller die Tür, die Bescherung kann beginnen. Im ersten Stock des Evangelischen Jugendwerks stapeln sich die Geschenkpakete zwischen Dreirädern, City-Rollern und Kinderfahrrädern. Simon Schreiber und seine Kollegin Ute Thoma und Leo Otterbach – der Abiturient aus Westheim absolviert seit September sein Freiwilliges Soziales Jahr im Jugendwerk – sind startklar fürs Geschenkeausgeben.

„Mit unserer achten Wunschbaumaktion wollen wir zusammen mit dem Diakonieverband bedürftige Menschen im Limpurger Land, im Fischach- und

Bühlertal beschenken“, erklärt Simon Schreiber. Die Zielgruppe sind Klienten der Beraterinnen der Diakonie und Menschen, die von Pfarrern und Pfarrerinnen genannt werden. 306 Wunschzettel hängen an der Fichte in „Jana’s Tabaklädle“ in der Karlstraße, am Wunschbaum in Obersontheim sind’s 80, am Baum bei AS-Motor in Bühlertann 31. Wer will, kann sich bedienen und einem Bedürftigen ein Geschenk machen. Ein Dreirad und ein Fahrrad nimmt ein Familienvater in Empfang.

Einen Kaffee zum Aufwärmen

„Morgen darf ich Probe arbeiten, hier, bei dieser Firma“, sagt er und zeigt auf die Adresse in seinem Handy. Er zog mit seiner Frau und vier Kleinkindern als eine der ersten Familien vor fünf Jahren in der Flüchtlingsunterkunft im „Löwen“ in Ottendorf ein. Seine Familie ist zwischenzeitlich auf fünf Kinder angewachsen. Der junge Mann aus Tschetschenien freut sich mächtig über die Geschenke. Als Nächstes ist ein Jugendlicher an der Reihe. Er legt seinen roten Abholzettel auf den Tisch. Bezirksjugendreferent Simon Schreiber nimmt ihn, holt mit Leo Otterbach die Päckchen. Einen Kochtopf bringt der 16-Jährige heim nach Hessental, einen Gutschein für einen Winterpullover und einen anderen für Sportschuhe. Drei Geschwister habe er, erzählt der Neuntklässler in gutem Deutsch. Er ist mit seinen Eltern aus Afghanistan nach Europa geflohen. „Dankescheen, danke­scheen“, sagt eine Blondine in den Fünfzigern und steckt ihr Präsent in ihre Handtasche.

Ursula Möller hat einen zugigen Arbeitsplatz gegenüber der Eingangstür. Sie registriert die Abholnummern der Gäste und dirigiert sie in den Nebenraum, wo Laura Bader mithilft. Dort gibt’s auch einen Kaffee zum Aufwärmen. „Der Wunschbaum stand schon immer bei uns im Tabakgeschäft, ich war damals Kirchengemeinderätin und hab deshalb die Aktion unterstützt. Ich finde sie toll“, meint die Ruheständlerin und lächelt.

„A schees Geld“

Zwei junge Frauen sitzen auf Hockern, drei Kinder spielen an dem niedrigen Tisch, ihre Männer haben auf dem Sofa an der Stirnwand Platz genommen, unterhalten sich. „Unsere Männer haben noch keine Arbeit gefunden“, erzählt eine der beiden Frauen. Das sei nicht einfach. Ihre Freundin nickt zustimmend. Sie hat ihre Augen mit Kajal geschminkt und trägt ein weiches, helles Kopftuch. Eine Familie nach der anderen darf nach oben gehen und nimmt Winterkleidung, Schuhe und Haushaltsgeräte wie einen Fleischwolf, eine Mikrowelle oder einen Staubsauger in Empfang.

Mit leuchtenden Augen nimmt ein kleines Mädchen ihr schön verpacktes Päckchen entgegen. Sie wird zu Hause das Spiel auspacken. „Die Leute haben die Geschenke so schön verpackt“, freut sich Ute Thoma und zeigt auf einen Nikolaussack. Eine Rentnerin schneidet den gelben Zettel mit der Nummer ab. „Das muss nicht jeder sehen“, meint die 67-Jährige. „Ich muss mit 404 Euro im Monat über die Runden kommen“, sagt sie und erzählt aus ihrem Leben, dass ihr Mann sie verlassen hat und sie ihre beiden Kinder alleine durchfüttern musste. Dafür ist sie putzen gegangen. „Aber das ist im Alter nicht mehr so einfach.“ Letztes Jahr habe sie bei der Wunschbaumaktion eine funkelnagelneue Kaffeemaschine bekommen, plaudert sie munter und verstaut ihren Gutschein. „Da kann ich mir mal eine Handtasche oder ein Paar Schuhe leisten“, sagt sie. Ab Januar erhalte sie acht Euro mehr, „des isch a schees Geld“.

„Ein Geschenk hat maximal einen Wert von 50 Euro“, erklärt Diakoniemitarbeiterin Petra Zott. Bleiben Wunschzettel am Baum hängen, versuchen die Initiatoren der Aktion, die Wünsche mit eingegangenen Spenden zu erfüllen.