Resümee 40 Jugendliche mit auf Tour

Sulzbach-Laufen / Anita Urban

Der Verein darf frohen Mutes mit seiner Vorsitzenden Silvia Wahl und einer homogenen Vorstandsgruppe in die Zukunft blicken. Traditionell begann die Versammlung mit dem Albvereinslied, begleitet von Kurt Grüninger am Akkordeon. Silvia Wahl dankte allen, die den Albverein im vergangenen Jahr unterstützt, eine Wanderung organisiert und die Wanderwege in Ordnung gehalten hatten.

Für das Wanderjahr 2019 steht wieder ein abwechslungsreicher Wanderplan mit Unternehmungen für Jung und Alt auf dem Programm. Einen großen Dank richtete Silvia Wahl an die Gemeinde Sulzbach-Laufen für die wertvolle Zuwendung aus dem Jugendfonds und an die VR-Bank Schwäbisch Hall für eine großzügige Spende, mittels derer die Anschaffung eines Freischneiders samt Zubehör und Schutzkleidung für die geschätzte Arbeit der Wegwarte finanziert werden konnte.

Schriftführer Helmut Wahl ließ mit Bildern und amüsanten Ausführungen das Wanderjahr 2018 Revue passieren. Insgesamt waren es 50 Wanderungen und Unternehmungen mit 325 Wanderkilometern und 673 Wanderern. 40 Jugendliche waren mit dabei. Das ist ein Anteil von 5,9 Prozent. Im Durchschnitt waren es 14 Teilnehmer. Zum 31.12.2018 hatte die Ortsgruppe Sulzbach-Laufen 157 Mitglieder.

Lob für gepflegte Wege

Wie gewohnt gab Kassenwart Manfred Schüle exakte Auskunft über die Finanzen. Entsprechend positiv fiel der Bericht der Kassenprüfer Frieder Feil und Gerhard Weller aus. In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Markus Bock für die gute Kooperation zwischen Gemeinde und Albverein, die auch für die Einführung des neuen Wanderleitsystems des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald benötigt wird. Sie ist in Sulzbach-Laufen für das Jahr 2019/2020 geplant. Zudem lobte er die Nachwuchswerbung des Albvereins.

Vorsitzende Silvia Wahl erläuterte zwei wichtige Anpassungen in der Vereinssatzung: die genaue Festlegung der Stellvertretungen des Vorstandes sowie die Weiterführung bei einem Ausscheiden des Vorsitzenden. Mit der Zustimmung aller Anwesenden erfolgte die Satzungsänderung.

Auch im Namen seines Wegwartkollegen Reinhold Geißendörfer berichtete Joachim Lenz von den angefallenen Arbeiten und dem Besuch der Wegwartesitzung. Er nahm dankbar das Lob, dass im Bereich Sulzbach-Laufen alles in Ordnung gehalten sei, entgegen und freute sich auf die Arbeiten mit dem neuen Freischneider.

Alle Ämter besetzt

Bürgermeister Markus Bock leitete die Wahlen zur Neubesetzung der gesamten Vorstand­schaft. Einstimmig gewählt wurden: Vorsitzende Silvia Wahl, erster stellvertretender Vorsitzender Helmut Eherler, zweiter stellvertretender Vorsitzender Rudi Zauner, Schriftführer Helmut Wahl, stellvertretende Schriftführerin und Pressewartin Anita Urban, Kassierer Jürgen Rieger, Rechnungsprüfer Frieder Feil und Gerhard Weller, Ausschussmitglieder Ute Blind, Ute Hägele, Werner Müller, Frank Schuster und Wolfgang Fahr. Als Wegwarte wurden Reinhold Geißendörfer und Joachim Lenz bestellt. Als neuer Naturschutzwart konnte Forstdirektor a. D. Helmut Kirschstein gewonnen werden. Er ist für diese Aufgabe geradezu prädestiniert und unterstützt den Albverein seit Jahren mit seinen Führungen zum Tag des Baumes.

Zum gemütlichen Abschluss zeigte Hobbyfilmer Manfred Schreckenhöfer einen Film über die Faschingseröffnung am 11.11.2018 in Untergröningen. Auch zu dieser Veranstaltung hatte der Albverein eine Wanderung angeboten.

Mit der weisen Erkenntnis von Johann Wolfgang von Goethe „Nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen“ wurde die Jahreshauptversammlung geschlossen.