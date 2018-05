Spenden 2044 Runden für einen guten Zweck

Gaildorf / Luca Stettner

„Wer ist heute richtig sportlich drauf?“ Karl-Heinz Nunn steht mit einer Gitarre vor den Grundschülern der Gaildorfer Parkschule und moderiert das Aufwärmprogramm vor dem Benefizlauf. Ein lautes „Ich“ schallt ihm über die Tartanbahn des Sportplatzes entgegen. Zu Stücken wie dem „Fliegerlied“ bringt der Lehrer und Organisator des Events die 211 jungen Sportler auf Betriebstemperatur. Bei strahlendem Sonnenschein werden sie unter dem Motto „Schüler laufen für Menschen“ gleich möglichst viele Runden um den Sportplatz laufen – lautstark unterstützt von Eltern, Bekannten und sogar vom Gaildorfer Kindergarten.

Das Prinzip des Schülerlaufs ist schnell erklärt: Jeder Läufer sucht sich möglichst viele Sponsoren, die ihm für jede gelaufene Runde einen bestimmten Betrag zukommen lassen – meist sind das Eltern oder Bekannte. Der Höchstbetrag pro Runde beträgt für einen Sponsor einen Euro; in der Regel starten die Beträge bei zehn Cent. Je mehr 200-Meter-Runden die Läufer in 30 Minuten also schaffen, desto mehr Geld wird gespendet. Da es sich um einen Partnerlauf handelt, läuft ein Schüler eine Runde und ruht sich anschließend aus, während sein Partner an der Reihe ist. Und das ist nicht die einzige Hilfe: Zur letzten Runde finden sich auch einige Eltern und Lehrer, die mit den nass geschwitzten Kindern ebenfalls um den Sportplatz joggen.

Das Geld kommt in diesem Jahr zur Hälfte dem Förderverein der Parkschule zugute, die andere Hälfte wird an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Schwäbisch Hall gespendet. Ziel dieses Vereins ist es, Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern zu unterstützen. Vergangene Woche hat ein Vertreter des Hospizdienstes vor den Grundschülern gesprochen und ihnen in einfachen Worten erklärt, wie der Verein solchen Familien hilft – auch für die Grundschüler ein sensibles Thema, das Betroffenheit hinterlässt. Derzeit plant der Verein die Einrichtung eines neuen Erholungsraumes für betroffene Familien in Schwäbisch Hall.

„Es war anstrengend, aber es hat großen Spaß gemacht. Ich bin einfach so viele Runden gelaufen, wie ich konnte“, erzählt der von seiner Mutter gesponserte Kimi aus der vierten Klasse. Unter großem Applaus verkündet Karl-Heinz Nunn vor den Sportlern und Zuschauern das Endergebnis: 2044 Runden sind die Schüler insgesamt gelaufen. Mit einem gemeinsamen Abschlusslied werden die Schüler in die Pfingstferien verabschiedet. Ausschließlich frei haben die Grundschüler in dieser Zeit aber nicht: In den nächsten Tagen werden sie auf ihre Sponsoren zugehen, um das Geld einzusammeln. Zeit dazu haben sie bis zu den Sommerferien. Eine Aufgabe, die sie sicher auch bereits in den Ferien gerne übernehmen. Im neuen Schuljahr folgt dann die Übergabe mit der Bekanntgabe der offiziellen Spendensumme.