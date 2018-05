Gaildorf 200 Jahre Hymne der Schwaben

Gaildorf / kmo

Justinus Kerner hat vor 200 Jahren die Ballade „Preisend mit viel schönen Reden geschrieben“ – in Gaildorf. Erstmals veröffentlicht wurde diese heimliche Hymne der Württemberger am 25. Mai 1818.

Für viele Gesangvereine ist das Lied fester Bestandteil ihres Repertoires. Und nun haben sie, wenn sie daran denken, etwas zu feiern: Vor nunmehr 200 Jahren hat Justinus Kerner (1786–1862, kleines Foto), damals Oberamtsarzt in Gaildorf, seine Ballade „Der reichste Fürst“ – besser bekannt als „Preisend mit viel schönen Reden“ – im Zentrum des Limpurger Landes zu Papier gebracht. Erstmals veröffentlicht wurde die heimliche Nationalhymne des Württemberger Landes am 25. Mai 1818 im „Morgenblatt für gebildete Stände“. Am Freitag jährt sich der Abdruck also zum 200. Mal. Wer die Melodie dazu komponiert hat, ist nach wie vor nicht bekannt.

Zum Jubiläum der Hymne gibt es nun am Samstag, 26. Mai, einen etwa dreistündigen Spaziergang in Gaildorf mit Führung durch die Medizingeschichte der Stadt. Mit dabei sind Justinus Kerner, gespielt von Boris Fritz, und seine Frau Rickele, verkörpert durch Naturparkführerin Michaela Köhler, vierfache Urenkelin Kerners. Beide haben bereits das große Historienspektakel im Sommer 2015, mit dem an den Umzug der Familie Kerner von Welzheim nach Gaildorf gedacht wurde, maßgeblich mitgestaltet.

Treffpunkt zum historischen Rundgang ist um 14 Uhr vor der evangelischen Stadtkirche. Abschluss ist bei Kernerwein, Kaffee und Kuchen im Alten Schloss.