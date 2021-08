Heute vor 100 Jahren wurde in Eibau in der Oberlausitz, dem heutigen Kottmar, Gerhard Hansen geboren. Der 1987 verstorbene Ingenieur zählt zu den großen Unternehmerpersönlichkeiten, die das Limpurger Land in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert geprägt haben. Sein Name steht heute für einen Global Player und Weltmarktführer im Bereich des Sondermaschinenbaus und der Abfülltechnologie. Denn Hansen hat weiter gedacht als andere, und aus ...