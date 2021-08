Es wird Wochen und Monate dauern, bis die Schäden am Stromnetz im Ahrtal behoben sind, glaubt Reinhard Betz. Der Teamleiter des Netze BW-Betriebsservice in Munderkingen weiß, wovon er spricht: Er war bereits zwei Mal im Flutgebiet im Einsatz. Was er erlebt hat.