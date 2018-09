Ehingen Zweitägige 80er-Feier mit Messe und Ausflug zur Insel Mainau

Ehingen / Foto: Emmenlauer

Der Ehinger Jahrgang 1938 hat gestern mit seiner zweitägigen 80er-Feier begonnen. Den Auftakt des Festes machte eine Messe in der St. Martinskapelle. Prälat Franz Glaser, der selbst zu den Jubilaren gehört, hielt die Predigt. Anschließend ging es zum Fototermin zur Stadtpfarrkirche St. Blasius. Im Hotel „Adler“ wurde fein gespeist, gemütlich beisammen gesessen und es wurden Erinnerungen ausgetauscht. Heute nun steht ein Ausflug auf die Blumeninsel Mainau am Bodensee an. Nach einem Picknick in Unteruhldingen geht es mit dem Schiff zur Insel, die dann ausführlich besichtigt werden kann. Zum Abschluss ist noch ein Abendessen in Hochdorf geplant, bevor es nach Hause geht.