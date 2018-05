Partei Zwei Neue im Vorstand

Schelklingen / LOTHAR SOBKOWIAK

Der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir wird im Mai ins Gasthaus Hirsch nach Schmiechen kommen und dort über die Verkehrspolitik im Land und die Zukunft des Hohle Fels in Bezug auf Fördergelder sprechen. Das hat Jürgen Haas, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Schelklingen, vor 13 Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Krone in Schelklingen angekündigt. In diesem Jahr steht Haas zufolge ferner die Mitgliederwerbung, insbesondere für Frauen, auf dem Programm. Die Suche nach aktiven Mitgliedern sei allerdings vor dem Hintergrund zu sehen: „Wir arbeiten für die Sache, nicht an der Person.“ Im vergangenen Jahr konnte der Ortsverein zwei Neueintritte verzeichnen.

Als Gast war Monika Späth zur Versammlung gekommen, stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands SPD Alb-Donau. Sie sprach über die Wahl des Ehingers Julius Bernickel zum neuen SPD-Kreisvorsitzenden und äußerte sich in diesem Kontext auch über das Verhältnis zur Presse. Manche Zeitungen behandelten die SPD etwas zu stiefmütterlich, wie Späth sagte.

Späth übernahm an dem Abend auch die Funktion der Wahlleiterin. Gewählt wurden: Jürgen Haas (Vorsitzender), Rainer Knoche (Stellvertretender Vorsitzende) und Hans-Peter Hörner (Kassierer) bei zwei Enthaltungen. Raphael Witt ist neuer Schriftführer, Martin Hilsenbeck ist neuer Beisitzer, Rolf Sontheimer ist als Beisitzer bestätigt, ebenso bei einer Enthaltung Klaus Sontheimer. Kassenprüfer Rudolf Kopf und Thomas Tolksdorf, Verantwortlich für die Homepage, wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Peter Hörner berichtete vom Kassenstand Ende 2017, der sich auf 3224 Euro belaufe, wobei Mehreinnahmen über 118 Euro verbucht wurden, was Hörner als „unterste Armutsgrenze“ bezeichnete. Kassenprüfer Rudolf Kopf sprach noch von einer „laschen Zahlungsmoral“ der Mandatsträger: 50 Euro sollten diese pro Jahr weiterreichen.

Kopf kam in der Aussprache ferner auf den desolaten Straßenzustand in Schelklingen, im Bezug auf die Blaubeurer Straße wie auch mit Blick auf den Riedwiesenweg und die Achstraße. Zudem sei ihm die Schmutzbelästigung, verursacht vom Steinwerk, ein Dorn im Auge. Das Brechen des Gesteins verursache Staubemissionen und Lärm. Er schlug dem Vorsitzenden Haas vor, die Stadt Schelklingen aufzufordern, sich mit dem Landratsamt als Aufsichtsbehörde in Verbindung zu setzen.