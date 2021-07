Am frühen Montagabend ist es auf der Landstraße 259 zwischen Rißtissen und Griesingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Wie die Polizei berichtet, war ein 45-Jähriger mit seinem Fiesta in Richtung Rißtissen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und streifte dabei einen aus Richtung Rißtissen entgegenkommenden BMW. Die Kollision war so heftig, dass der Fiesta durch den Auf...