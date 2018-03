Munderkingen Zwei Bands im Café „Ohne“

Munderkingen / swp

„Nauzea Orchestra“ aus Prag ist eine tschechische Art-Rock- und Trashband. Am Freitag, 23. März, gastiert sie von 21 Uhr an im Café „Ohne“ in Munderkingen. Zu Beginn wurde die Band von der Berliner Szene beeinflusst, vor allem durch „Stereo Total“. Später begannen sie Noise-Rock zu spielen. Dazu singen sie häufig deutsche Texte mit Motiven aus der Literatur. Am Ostersamstag gibt es im „Ohne“ ab 21 Uhr ordentlich was auf die Ohren: „The Kiss’n’Kills“ laden zur Power-, Ska-, Funk- und Rockparty ein. Der Veranstalter verspricht fetzig-tanzbare Musik.