Manfred Tries zahlt sich selbst ein reguläres Gehalt aus. Auch seiner Frau und seinem Sohn. „Der Gewinn bleibt im Unternehmen“, sagt der alleinige Gesellschafter und Gründer des Ehinger Hydraulik-­Unternehmens. Das zeichnet ihn als Mittelständler aus – im Gegensatz zu Top-Managern der Großindustrie, die „überzogene Gehälter“ bezögen, was „moralisch nicht gerechtfertigt“ sei. Mittelstand heißt für Tries in erster Linie: die Verantwortung für die gesamte Belegschaft und deren Familien in Händen zu haben. Des weiteren ist für ihn Nachhaltigkeit ein persönliches Anliegen, das er mit Hilfe seines Einflusses umzusetzen weiß. Der 84-Jährige ist am Montagabend in Stuttgart für sein Lebenswerk geehrt worden – in Form eines Sonderpreises anlässlich der Vergabe des Gründerpreises des Sparkassenverbands Baden-Württemberg. Die Jury würdigte damit auch sein Engagement für Wissenschaft und Nachwuchsförderung, hat er doch den Impuls für die Gründung des Kompetenzzentrums Hydraulik an der Hochschule Ulm gegeben. Tries zieht es nicht in die Öffentlichkeit, gleichwohl ist er sich seiner exponierten Rolle und der damit verbundenen Verantwortung bewusst. Er sieht sich in der Pflicht, ein gutes Vorbild zu sein, legt Wert auf freundliche Umgangsformen und Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit in jedweder Beziehung: gegenüber Mitarbeitern, gegenüber Kunden, gegenüber Lieferanten, der Öffentlichkeit, dem Staat und der Stadt Ehingen, dem Firmensitz.

Auch Krisen überstanden

Der Diplom-Ingenieur hat an sich selbst den Anspruch, nicht auf Kosten der Umwelt zu wirtschaften und schon gar nicht auf Kosten der Gesundheit seiner Mitarbeiter. Ein Beispiel: In den Hallen, in denen hydraulische Steuerblöcke, Hydraulikzylinder, -aggregate und-ventile hergestellt werden, stehen in großen Pflanzkübeln Alleen von Bäumen. Wenn sie Blätter verlieren, ist das für den Firmenchef ein untrüglicher Indikator dafür, dass etwas mit der Luft nicht stimmt. Sie wird zwar abgesaugt, wegen der Kühlschmiermittel, aber Tries hat hohe Ansprüche: Die Luft soll noch besser sein als vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Allein in die Erweiterung der Lüftungs­anlage und in die Wärmerückgewinnung wurden im vergangenen Jahr 300 000 Euro investiert. „Eine Investition in die Gesunderhaltung der Mitarbeiter und den Umweltschutz – somit eine zukunftsgerichtete Investition“, sagt der Unternehmer. Der 84-Jährige sagt auch Sätze wie diese: „Ich kenne meine Wurzeln, deshalb handle ich so.“ Und: „Ohne meine Mitarbeiter hätte ich das alles nicht erreicht.“ Was aus manch anderem Munde wie Phrasen klingen würde, ist bei ihm mit Wahrhaftigkeit unterlegt. Seine Wurzeln sind dem Firmeninhaber tatsächlich gewahr: Er verlor früh seine Eltern, kam bei einem Onkel unter, wuchs dort im Bauernstand auf. „Ich weiß, was Arbeit bedeutet.“ Aus jenen Jahren und auch aus der Anfangszeit seiner Selbstständigkeit, als er in einer Dachkammer ein Ingenieur­büro umtrieb. Heute, fünf Jahrzehnte später, beschäftigt er 160 Mitarbeiter. Tries hat 2008 während des globalen Zusammenbruchs der Wirtschaft keinen einzigen Mitarbeiter entlassen – „das Unternehmen hat so viel Eigenkapital, dass es auch Krisen übersteht“. So war, als es wieder aufwärts ging, die Mannschaft noch an Bord.

Notfallkredite für Mitarbeiter

Tries ist praktizierender Katholik. Er lässt verdiente Mitarbeiter auch nicht im Stich, wenn sie privat in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Er ist schon öfter mit Notfallkrediten eingesprungen. „Zinslose Kredite. Wir machen da einen kleinen Vertrag.“ Die vielbeklagte Fachkräfteverknappung ist in dem Ehinger Unternehmen übrigens kein Thema. „Wir haben bei der Rekrutierung von Mitarbeitern Null Probleme und kriegen auch unsere Auszubildenden.“ Das Unternehmen stellt schließlich ein technologisch anspruchsvolles Produkt her und hat sich nicht zuletzt durch seine Firmenkultur eine gute Reputation erworben.