Erziehung Zuschüsse an Kindergärten

Justingen / Rainer Schäffold

Der katholische Kindergarten in Justingen kann sich wohl bald die gewünschte Garderobe anschaffen: Bei einem Gewinnspiel der Sparkasse Ulm hat der Kindergarten den zweiten Platz belegt und damit 3500 Euro gewonnen. Dies teilte Boris Fazzini, Pressesprecher der Sparkasse, gestern mit. Freuen kann sich auch der Kindergarten in Hausen ob Urspring, der für seinen vierten Platz 1500 Euro erhält. Damit sollen Kindergartenwünsche erfüllt werden, die sich aus der Einrichtung einer Gruppe für zweijährige Kinder ergeben haben. Immerhin 500 Euro gehen ans Kinderhaus Schillerstraße in Munderkingen, teilte der Pressesprecher weiter mit. Die Einrichtung möchte ein spezielles, in den Boden versenkbares Trampolin kaufen. Bei einer Internet-Abstimmung der Sparkasse konnten sich Bürger für das jeweilige Projekt entscheiden. Das Geld stammt laut Sparkasse aus einem Teil des sozialen Zweckertrags aus dem Prämiensparen.