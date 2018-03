Ostern Zurechtrücken

Susanne Richter

Liebe Leserin, lieber Leser, „…auf den Kopf gestellt“ ist diese Karte überschrieben. Was in unserem Leben ist alles auf den Kopf gestellt? Manches in unserem Leben ist ver-rückt. Der Blick ist mir verstellt. Ich sehe nur das Vordergründige, aber ich sehe nicht hinter die Fassade, ich sehe nicht ins Herz der Menschen.

Wie vieles ist in unserer Welt ver-rückt? Wir engagieren uns in Krisengebieten dieser Welt mit Rüstungsexporten. Soldatinnen und Soldaten leisten ihren Dienst in diesen Ländern. Gleichzeitig fehlen uns im sozialen Bereich Erzieherinnen und Erzieher, Pflegekräfte, auch Ärztinnen und Ärzte. Im Krankenhaus werden Menschen schnell entlassen, wo sollen sie hin, wenn es zuhause keine Möglichkeit zur Pflege gibt und die Pflegeeinrichtungen aus Personalmangel ihre Häuser nicht belegen können? Wer soll die Kosten eines Pflegeheimplatzes bezahlen? Wo bleiben unsere kranken und alten Menschen? Wo finden die Menschen einen Platz in unserer Gesellschaft, die gerade mal den Mindestlohn erhalten oder mit ihrer Rente sich kaum über Wasser halten können? Wo finden Menschen, die aufgrund unterschiedlichster Gründe Hartz IV Empfängerrinnen und Empfänger werden, einen Platz, um in Würde und Wertschätzung ein gesichertes Leben führen zu können? Wie viele Menschen sind auf der Flucht, weil sie in ihren Ländern keine Zukunft für sich sehen? Wie sollen die nächsten Generationen noch in Frieden und in Würde miteinander leben statt um sauberes Wasser und gesunde Luft Kriege führen zu müssen? Wie geht es uns, wenn wir unser Leben noch weniger selber steuern können – im Auto, im Zahlungsmittel, in den digitalen Medien? Wo und wann erheben wir unsere Stimme, um das, was ver-rückt ist, zu benennen? Wo werden wir wieder Mensch, mit der Erde und dem Himmel verbunden? Wo und wann erinnern wir uns wieder, dass wir unser Leben als Geschöpfe Gott verdanken? Wann rücken wir wieder manches zurecht, was ver-rückt ist? Wer oder was kann uns ermutigen, unserer Leben wieder zwischen Himmel und Erde zu verorten? Wer oder was hilft uns, wieder mit unserem Herz in Kontakt zu kommen, das Leben als Geschenk zu erfahren und Verantwortung für uns selber zu übernehmen?

„Auf den Kopf gestellt“ – Ostern lädt uns ein, manches wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, sich zurecht-rücken zu lassen, das Herz wieder in den Blick zu nehmen.

Jesus geht mit, er hat manches, was ver-rückt war, wieder zurecht-gerückt. Das Leben siegt über den Tod. Das Licht über die Dunkelheit. Seine Liebe führte ihn in den Tod. Er ging durch den Tod hindurch wieder ins Leben, vom Dunkel ins Licht. Er geht mit uns, wenn wir unser Herz für ihn öffnen, seine Kraft und seine Liebe fließen dann in uns und lassen uns manches, was ver-rückt ist, wieder zurecht-rücken, vom Kopf auf die Füße stellen. Stehen wir auf für das Leben, bringen wir Licht ins Dunkel! Ich wünsche Ihnen solche Ostererfahrungen!