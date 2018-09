Ortsentwicklung Zunächst sieben Bauplätze

Allmendingen / Walter Kneer

Michael Schröder vom Planungsbüro Wick & Partner stellte dem Gemeinderat das Erschließungskonzept für das Baugebiet Bahnhofstraße vor. Dieses sieht die Erschließung durch Stichstraßen vor – im Norden über die Goethestraße und im Westen über die Bahnhofstraße. Fußwege zur Bahnhof- und zur Hauptstraße sind vorgesehen.

Eine Diskussion entfachte der geplante Wendehammer. Einige Gemeinderäte hatten Bedenken, dass ein Müllfahrzeug trotz des Wendehammers rückwärtsfahren muss und so zur Gefahrenquelle wird. Deshalb plädierte Joachim Keller für eine Ringstraße im südlichen Bereich des Baugebiets. Jochen Schaude regte an, die Fußwege so auszubauen, dass das Müllfahrzeug durchfahren kann. Bürgermeister Florian Teichmann erläuterte: „Ein Müllfahrzeug wird die Stichstraßen nicht befahren, die Mülleimer müssen von den Anwohnern an die Bahnhofstraße beziehungsweise Goethestraße gebracht werden.“

Nicht anfreunden konnte sich Rätin Veronika Balzer mit den Grundstücksgrößen. Sie sieht eine Diskrepanz bei den Größen zwischen 500 und 1000 Quadratmetern. Insgesamt 15 Bauplätze sieht der vorläufige Bebauungsplan vor. „Hinsichtlich der Grundstücksgrößen und Zuschnitte kann sich noch einiges ändern, darüber werden wir noch extra beraten“, sagte Teichmann. „Was wir hier haben ist eine Grobplanung der Grundstücke“.

Erschlossen werden in einem ersten Abschnitt zunächst die gemeindeeigenen Flächen. Nach dieser Erschließung stehen sieben Bauplätze zur Verfügung.

Bedenken äußerte ein Zuhörer wegen des nördlichen Bereichs. Dort seien Einteilungen auf noch privaten Flächen vorgenommen wurden, die einen Abriss bestehender Gebäude zur Folge hätten, deren Abriss aber auch mit dem Baugebiet nicht zur Debatte stehe. Obwohl diese Wortmeldung nur in einer Bürgerfragstunde zulässig gewesen wäre, ließ Teichmann den Einwurf zu, um dann mitzuteilen, dass die eingezeichneten Grenzen der Baugrundstücke noch nicht fest sind und auch noch Gespräche mit dem Eigentümer anstehen.