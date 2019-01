Tradition Zum Glück gibt’s Schornsteinfeger

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Im Mittelalter war es ein Glück, wenn man einen Schornsteinfeger am Wickel hatte“, sagt Schornsteinfegermeister Thomas Sontheimer. Denn die Kaminkehrer sind in den Hauskamin gestiegen und haben ihn von Ruß befreit. Das muss zwar eine ziemlich dreckige Angelegenheit gewesen sein, weil der Ruß nach unten rieselte und auf den Herd fiel, „aber die Menschen waren trotzdem froh“, sagt der Bezirkschornsteinfeger.

Was das mit Glück zu tun hatte? Ruß im Kamin erhöhte die Gefahr eines Hausbrands. Und Feuer konnte sich bei der engen Bebauung in mittelalterlichen Städten schnell ausbreiten und zu einem Stadtbrand führen. Und ein Kamin, der den Rauch nicht mehr zog, führte dazu, dass die Bewohner weder heizen noch kochen konnten.

Noch heute gilt der Kaminkehrer als Glücksbringer, zum Jahreswechsel findet man in den Geschäften Kaminkehrer aus Schokolade, die als Präsente verschenkt werden. Üblicherweise hat der Kaminkehrer einen Zylinder auf dem Kopf und trägt eine Leiter auf der Schulter.

Heute kommt der Kaminkehrer meist ohne Leiter, aber einen Zylinder trägt auch Thomas Sontheimer zu offiziellen Anlässen. „Ich benutze ihn aber nicht mehr so wie die Leute früher“, sagt Thomas Sontheimer. Noch im vergangenen Jahrhundert hat der Kaminkehrer bei einem Besuch den Zylinder an der Haustüre mit der Öffnung nach oben abgestellt und erwartete, dass die Hausfrau ihm etwas hineinlegte. „Das war dann oft ein Stück Rauchfleisch oder ein paar Eier, die dann im Zylinder auf dem Kopf aus dem Haus getragen wurden“, sagt der Ehinger. Gut 30 Eier fasse so ein Zylinderhut. Der Kaminkehrer hat den Zylinder aber auch noch aus einem anderen Grund im Hausflur stehen lassen. „Damit man bei den Hausleuten nicht in den Verdacht kommt, man hole sich etwas aus dem Rauch und transportiere es im Zylinder.“

Der Beruf des Schornsteinfegers hat sich mittlerweile gewandelt und Thomas Sontheimer hat in seinem Bezirk keinen Kamin mehr, in den man von unten hinein klettern kann. „Ich habe in meiner Ausbildung aber noch gelernt, wie man in einen Kamin steigt“, erzählt er und macht vor, wie sich die Kaminkehrer innen im Kamin abstützten, um von unten nach oben zu steigen. Weil es in den Schloten sehr eng war, wurden oft schmale Jungs zu diesen Tätigkeiten herangezogen. So ein Kamin misst meist gerade mal 50 auf 50 Zentimeter. Das Mundtuch, das die Kaminkehrer als eine Art Maske beim Kehren vor das Gesicht zogen, trägt Thomas Sontheimer zwar auch, aber ihm dient es eher als Halstuch.

Dem 57-Jährigen gefällt es zwar, dass er als Glücksbringer gilt, aber abergläubisch ist er nicht. Mit dem Glück spielt auch das Logo der Innung. „Zum Glück gibt’s den Schornsteinfeger“, steht auf den Innungsplakaten. Dabei rümpfen viele Hausfrauen die Nase, wenn sich der Kaminkehrer ankündigt. „Der bringt nur Dreck ins Haus und kostet für das bisschen Kehren und Messen ein Haufen Geld“, sei die gängige Meinung, gegen die auch Thomas Sontheimer ankämpfen muss. „Ich habe noch nie in ein Haus Ruß reintransportiert, aber schon oft hinaus.“

Seit zehn Jahren gibt es ein Gesetz, das die Kaminkehrerbestimmungen neu regelt. Eigentümer können ihren Kaminkehrer seitdem frei wählen, allerdings nur für bestimmte Aufgaben. „Hoheitliche Aufgaben“ wie die Feuerstättenschau und Abnahmegenehmigungen bei neuen Heizungsanlagen bleiben weiterhin beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, aber so genannte „freie Tätigkeiten“ wie das Kehren können auch von anderen dafür ausgebildeten Personen ausgeführt werden. Der Staat wollte sich die sensible Materie der Brandvorsorge, der Feuerstättenschau und damit auch des Umweltschutzes nicht komplett aus der Hand nehmen lassen. Im Rahmen der Neuordnung wurden auch die Gebühren, die früher Ländersache waren, bundeseinheitlich geregelt. Für die Kaminkehrer bedeutet die Neuordnung, dass sie einen Kehrbezirk nur noch auf sieben Jahre zugewiesen bekommen. Danach müssen sie sich neu bewerben.

In der Branche mangelt es an Nachwuchs. Thomas Sontheimer vermutet, dass es nicht unbedingt die schwarzen Finger sind, die junge Leute von dem Beruf abhalten. Man verbrauche sich jedoch, weil der Beruf anstrengend ist. Zudem müsse man auf Leute zugehen können, freundlich und umgänglich sein, auch wenn einem nicht unbedingt Freundlichkeit entgegenschlägt. Thomas Sontheimer ist gerne Kaminkehrer. Und zum Jahreswechsel spürte er auch wieder, dass er immer noch als Glücksbringer gilt. „Da sprechen mich total fremde Leute an.“