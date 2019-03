Fasnet Zum Abschluss fließen Tränen

Ehingen / Christina Kirsch

Bittere Tränen haben die Narren am Dienstag von 21 Uhr an am Ehinger Marktbrunnen vergossen. Beim 25. „Ausheinen“ zückten nicht nur Muckenspritzer, Hexen und Kügele ihre Taschentücher und beklagten zum Trauermarsch der Mate-Kapelle das Ende der Fasnet. „Liebe Narra, jetzt isch’s so weit, jetzt ischt se rom, dui Fasnetszeit. Drom kommet älle hier herbei ond heinet in da Brunna hei“, reimte Beppe Mantz zum Abschluss der fünften Jahreszeit. Gemeinschaftlich ließen die Narren danach ihren Abschiedstränen freien Lauf, umrundete dabei den Brunnen auf dem Brunnenrand und labte sich danach noch beim Panzerotto-Essen. Aber dann war sie wirklich rum, die Fasnet 2019.