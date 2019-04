Der Kran ist wieder weg, der Stillstand täuscht: Bei der Reparatur des Stegs zur Wörthinsel kommt die Stadt voran, allerdings mit etwas größerem Aufwand als geplant. Weil es, wie berichtet, nicht möglich war, den Steg an einen Kran zu hängen, ist er jetzt mit Hydraulikstützen in seine alte Lage gebracht worden und liegt auf der Inselseite auf einer Holzkonstruktion. Das alte Fundament ist beseitigt, doch bevor ein neues betoniert werden kann, muss an der Stelle der Furt unterhalb der Dom-Mühle eine provisorische Zufahrt aus Donaukies geschüttet werden. Die steht dann auch den Pächtern der Gärten zur Verfügung, die jetzt an dieser Stelle entlang eines Spanngurts durchs Wasser waten.