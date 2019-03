Veranstaltung Zu Märzenbecher und Kelchbecherling wandern

Lauterach / ah

Nach der Fasnet wird gewandert! Mit diesem Aufruf wirbt Wolfgang Steiner vom Wanderverein Lauterach für die 51. Internationalen Wandertage am Samstag und Sonntag mit Start und Ziel an der Lautertalhalle. Die Strecken sind sechs und zehn Kilometer lang und führen durchs Biosphärengebiet mit Lautertal und Wolfstal. Dort sind jetzt Märzenbecher tausendfach und immer wieder auch der zinnoberrote Kelchbecherling zu sehen, ein streng geschützter Schlauchpilz. Startzeiten sind am Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 13 Uhr, kurzfristige Anmeldungen sind möglich (Startgebühr zwei Euro). Der Wanderverein sorgt auch für gute Verpflegung: Es gibt Lauteracher Alb-Linsen mit Saiten und Spätzle, Rauchfleischseelen und Kuchen.