Coach Matthias Zok führt die B-Junioren der TSG Ehingen zum Klassenerhalt und entwickelt starke Spielertypen. Zok wird zum FV Illertissen wechseln.

Mit dem 1:0-Erfolg beim FC Wangen packten die B-Juniorenfußballer der TSG Ehingen den Klassenerhalt in der Verbandsstaffel Süd endgültig in trockene Tücher. Damit beschließt die U17-Auswahl ihre Premieren-Saison in der höchsten Spielklasse des Verbandes auf dem ersten Nichtabstiegsplatz zehn, was für die Jugendabteilung der TSG Ehingen als Erfolg zu verbuchen ist. Aber nicht nur das: 19 Akteure des anfänglich 31 Spieler starken Kaders sind geblieben und haben sich zu starken Spielerpersönlichkeiten weiterentwickelt. Vor dem letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr, zuhause gegen den FC Rottenburg) zieht Trainer Matthias Zok eine kleine Saisonbilanz und spricht auch über die nahe Zukunft.

Glückwunsch zum Ligaverbleib! Was hat die Mannschaft ausgezeichnet?

Matthias Zok: Als ich die Mannschaft im Juli übernommen habe, hatten wir nur drei Wochen Vorbereitungszeit und die Jungs haben das Beste daraus gemacht. Das Team musste sich schließlich erst einmal finden. Wir haben zum Saisonstart überrascht und mit 16 Punkten aus der Hinrunde mehr geholt, als gedacht. Nachdem die Jungs den Tabellenführer geschlagen hatten, haben sie eine kleine Serie hingelegt. Die gesamte Runde wurde drei Mal die Woche trainiert. Es war die ganze Saison ein Mega-Aufwand und die Jungs haben gesehen, dass sich harte Arbeit am Ende auszahlt.

Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie mit der Mannschaft erreichen konnten?

Ich wollte als Trainer jeden Einzelnen verbessern und ich denke, ich habe einige Jungs weitergebracht. Unser Torjäger Dominik Martin hat es beispielsweise in den DFB-Futsal-Kader der U19 in Ruit geschafft. Und Maximilian Dusper, der seit den Bambini mit dabei ist, hat sich zu einem absoluten Führungsspieler gemausert. Auf das, was die am Ende verbliebenen 18, 19 Spieler geleistet haben, darauf bin ich stolz. Ich hinterlasse mit meinem Co-Trainer Hans Gramig eine Mannschaft auf hohem Niveau. Das freut mich und ich kann nun guten Gewissens eine neue Aufgabe wahrnehmen.

Das heißt, Ihr Engagement endet mit dem letzten Spiel gegen Rottenburg am Samstag?

Ja, das hat verschiedene Gründe. Der FV Illertissen hat schon lange bei mir gebohrt, und dann war es auch eine persönliche Entscheidung, da ich mit diesem Vereinswechsel so meiner Partnerin näher sein kann. Für mich als Trainer war es nichtsdestotrotz eine schwierige Entscheidung, die Mannschaft zu verlassen. Aber ich denke, mein Nachfolger wird mit der Mannschaft auf einer guten Basis arbeiten können. Die Spieler selbst wissen, wie sie ihr Leistungspotenzial voll ausschöpfen können.

Welche Wege gehen die Spieler, die Sie ausgebildet haben?

Drei Abgänge sind bereits definitiv. Tim Pointinger wird zum SSV Ulm 1846 Fußball in die Oberliga-Mannschaft wechseln. Torwart Julian Goll folgt mir nach Illertissen. Mein Sohn Malwin hat die Chance bekommen, beim SSV Reutlingen im Tor zu stehen. Was den künftigen B-Junioren-Kader betrifft, so kommen gute Spieler von der C-Jugend hoch. In den letzten drei Wochen habe ich bereits drei Spieler des jüngeren Jahrgangs 2004 in die Mannschaft integriert. Eine richtig gute Leistung zeigte dabei Dimitrios Daskalidis. Er ist übrigens auch ein Ehinger Eigengewächs.

Was nimmt man sich nun für das Abschlussspiel vor?

Wir wollen die 36 Punkte holen und für einen positiven Abschluss sorgen. Es wird am Samstag eine gemeinsame Feier mit den A-Junioren und den Aktiven geben. Nach den Pfingstferien werden wir noch unsere eigene Feier organisieren.

