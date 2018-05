Jubiläum Ziel soziale Gerechtigkeit

Ingeborg Burkhardt

Seit 2002 unterstützt die Katholische Arbeitnehmer- Bewegung Munderkingen mit Ottmar Roth an der Spitze Projekte in Uganda. Am Wochenende waren von dort Bischof John Baptist Kaggwa und Pater Peter Paul Ssemakula nach Munderkingen gekommen, um hier das neue Ausbildungsprojekt in Bukoto vorzustellen und mit den Freunden das 60-jährige Bestehen des KAB-Ortsverbands zu feiern. Aus Uganda mitgebracht haben Bischof Kaggwa und Pfarrer Peter Paul Produkte wie Hüte, Schmuck und Tücher, um sie hier zu verkaufen. Der Erlös aus dem Verkauf der Waren und aus der Bewirtung der Besucher beim Afrikatag im Gemeindehaus kommen dem neuen Projekt der KAB in Uganda zugute, das der Bischof mit Peter Roth als Dolmetscher vorgestellt hat. 120 Gäste waren es beim Mittagstisch.

Am Samstag hatten der Bischof und der Pater aus Uganda sowie Gäste aus den KAB-Ortsverbänden Ehingen und Erbach auch an der Gedenkfeier der KAB auf dem Friedhof in Munderkingen teilgenommen, die von der KAB-Ortsvorsitzenden Jutta Lindner eröffnet wurde. Auch das Gründungsmitglied Wally Packheiser sowie die langjährigen Mitglieder Christa und Erhard Miehle waren dabei, als die KAB mit einer Fahnenabordnung an das Grab der Familie Mohn ging, in dem Wilhelm Viktor Mohn 1966 bestattet worden ist. Er hatte vor 60 Jahren den Munderkinger Ortsverband gegründet, und auf seine Initiative sind weitere 300 KAB-Ortsgruppen entstanden, wie Peter Niedergesäss sagte. Der Diözesansekretär, der auch Mitglied im KAB-Bundesvorstand ist, würdigte Willi Mohns Verdienste um die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung in der Nachkriegsszeit, nachdem diese unter den Nationalsozialisten zum Erliegen gekommen war.

Der 1907 geborene Wilhelm Viktor Mohn, Sohn der Konditorfamilie aus der Donaustraße, hat sich nach zwölf Jahren Mitarbeit als Kaufmann und Konditor im elterlichen Betrieb entschlossen, ans Ehinger Gymnasium zu gehen, um dort das Abitur zu machen und dann Theologie zu studieren, um Priester werden zu können. 1946 sei er dann zum Priester geweiht worden. Bald schon habe ihn Bischof Carl Joseph Leiprecht ans Priesterseminar geholt und zum KAB-Diözesan-Männer-Präses ernannt. Bis zu seinem frühen Tod habe Willi Mohn viele soziale Projekte mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung ins Leben gerufen, sagte Niedergesäss, und sich wie die KAB bis heute für soziale Gerechtigkeit eingesetzt.

Beim Festabend im Gasthaus Rössle in Munderkingen ging auch Bischof John Kaggwa im Festvortrag auf die wichtige soziale Arbeit der KAB ein. Grußworte sprachen die derzeitige Vorsitzende Jutta Lindner, Pfarrer Dr. Thomas Pitour und Bürgermeister Dr. Michael Lohner. Musikalisch umrahmt wurden die Feiern am Samstag von der Familie Schaller. Auch Auszeichnungen wurden verliehen: Ottmar Roth, Gründer der Ugandainitiative der KAB, wurde mit der Präses- Mohn-Medaille geehrt, eine der höchsten Auszeichnungen, die die KAB zu vergeben hat, wie Niedergesäss sagte. Wally Packheiser wurde für 60 Jahre in der KAB geeehrt, Marianne Roth und Paul Pilli für 30 Jahre und Erich Pöschl für 20 Jahre.