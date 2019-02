Zementwerk Schelklingen Tödliche Unfälle: Noch viele Fragen offen

Maximilian Reinelt aus Ulm Trauerfeier: Hunderte nehmen Abschied vom Olympiasieger

Am Ulmer Hauptfriedhof fand am Freitagmittag die Trauerfeier für den gestorbenen Ruder-Olympiasieger Maximilian Reinelt statt. Freunde und Weggefährten erinnerten an den Sportler und vor allem an den Menschen Max Reinelt.