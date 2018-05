Gemeinderat Zaun soll vor Steinschlag schützen

swp

So schön die Felsen oberhalb von Rechtenstein sind, so wichtig ist es für die Gemeinde, sich vor Steinschlag zu schützen. Der Gemeinderat hat sich deshalb am Dienstagabend in der Karl-Weiss-Straße zu einer Ortsbesichtigung getroffen, um die Felsenlandschaft am Sommerberg auf mögliche Gefahren für die darunterliegenden Häuser zu begutachten. Seit längerem ist in Planung, erklärt Bürgermeisterin Romy Wurm, dort einen Steinfangzaun anbringen zu lassen. Geld dafür sei bereits im Haushalt eingestellt. Bei der Besichtigung wurde festgestellt, dass für die Montage des Schutzzauns aber Bäume entfernt werden müsssen. Es sind Eschen, die auch vom Eschentriebsterben befallen sind; Bürgermeisterin Wurm wird sich deshalb das Gebiet gemeinsam mit dem Fachdienst Forst des Landratsamts und Mitarbeitern des Bauamts nochmals genau ansehen. Eine Zustimmung zur Anbringung des Zaunes liege bereits vor, sagte Romy Wurm bei der Besichtigung. Nun gelte es, Angebote für den Zaun und die Fällung der Bäume einholen.

Eine Entscheidung getroffen hat der Gemeinderat jetzt in der Frage, wie die Grenzmauer zwischen zwei Grundstücken (Haus Kley und Haus Traub) gestaltet werden soll. Zuvor hatte die Verwaltung weitere Vorschläge zu den Kosten verschiedener Varianten eingeholt. Danach übersteigen die Kosten für eine geschalte Mauer die Kosten von Natursteinen erheblich, wie Romy Wurm mitteilt. Und Betonquader seien zwar im Preis ähnlich wie Natursteine, sähen aber nicht sehr ansprechend aus. Es erging nun der Beschluss, die Mauer mit Natursteinquadern aus Jurakalk auszuschreiben, passend zu den Einfassungen am Rathaus.

Für die in diesem Jahr wieder anstehende Wahl der ehrenamtlichen Richter in der Strafrechtspflege für die Jahre 2019 bis 2023 schlägt Rechtenstein Andreas Scheffold als Schöffen und Sabine Finsterbusch wie bisher als Jugendschöffin vor.

10 000 Euro als Spende

Sehr erfreut haben Gemeinderat und Bürgermeisterin auf eine Spende von 10 000 Euro an die Gemeinde reagiert, über die Romy Wurm das Gremium informierte. Die Spenderin will nicht genannt werden, ergänzte Wurm und bedankte sich herzlich.

Unter Bekanntgaben informierte die Bürgermeisterin über verschiedene Rechnungen fürs vergangene Jahr: 6287 Euro Schulkosten an die Gemeinde Obermarchtal, 11 854 Euro für den Kindergarten und 696 Euro für die Kindertagesstätte Storchennest.