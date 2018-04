Jubiläumskonzert Zauberhafte Frühlingspoesie

Renate Emmenlauer

Einfach herrlich“, sagte Margreth Schreiber am Sonntagabend in der Ehinger Lindenhalle mit Blick in die vollbesetzten Ränge. Die Sorge der Vorsitzenden, dass das Bilderbuchwetter dem Jubiläumskonzert von Cantemus Frauenstimmen schaden könnte, war unbegründet. Und der Jubiläumsabend zum 30-jährigen Bestehen des Chors begeisterte vom ersten bis zum letzten Lied. Die 600 Besucher jubelten.

Mit „Cantemus – lasst uns singen“ haben die 36 Sängerinnen unter Leitung von Peter Schmitz den Abend eröffnet. Es folgten Liedern wie „Frühling lässt sein blaues Band“, „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ oder „Wenn ich doch ein Vöglein wär“ – alles zauberhafte Frühlingspoesie. Dazwischen haben Margret Schreiber und ihre Stellvertreterin Sandra Lissel immer wieder charmant Stationen aus drei Jahrzehnten Chorgeschichte eingebunden.

Weil das Ensemble aus dem Chörle der Realschule heraus gegründet worden ist, war auch der Oberstufenchor der Realschule beim Jubiläumskonzert dabei. Geleitet von Roswitha Moll und Daniel Hink, versprühten die Schülerinnen und Schüler bei den Werken „Frühling“, dem Ohrwurm „Always look in the bright side of Life“ und „Dancin‘ to the Sixties“ pure Lust am Singen. Das gemeinsame „Adiemus“ von Karl Jenkins mit dem Frauenchor erntete rauschenden Applaus.

Nach der Pause wurde deutlich, mit welcher Sensibilität und Tiefe der Chor auch anspruchsvolle sakrale Literatur vortragen kann.

Sonderapplaus für Ströbele

Einen bestechenden Kontrast zum Frauenchor boten Rolf Ströbele und Cantus Firmus mit „Wochenend’ und Sonnenschein“, „La Montanara“ oder dem von Wolfgang Weller umgeschriebenen Lied „Holt mir den Wein in vollen Krügen“. Mit John Rutters Komposition „The Lord bless you and keep you“ trug der Frauenchor auch mit Cantus Firmus ein gemeinsames Stück vor, dirigiert von Rolf Ströbele, einst Gründer der Cantemus Frauenstimmen und 27 Jahre lang deren Mentor. Da gab es Sonderapplaus für den leidenschaftlichen Musikpädagogen und Chorleiter.

Ein beeindruckendes Bild lieferte das schöne Finale aller drei Chöre mit dem bekannten Lied „Auld Lang Syne“, auf Deutsch ein Stück über die längst vergessene Zeit. Minutenlanger Beifall war der Lohn. Am Klavier begleitete Juliana Roth den Abend.