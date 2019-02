Bürgerversammlung Frankenhofen: Zahlreiche Projekte stehen 2019 an

Frankenhofen / Maria Bloching

Die Frankenhofer Bürger zeigten im vergangenen Jahr großes Engagement.

Ortsvorsteherin Jutta Uhl konnte am Mittwoch auf der Bürgerversammlung in Frankenhofen in viele Richtungen ein dickes Lob aussprechen, hatten sich doch zahlreiche Bürger für ihren Ort und in Projekte eingebracht. So wie etwa bei den Waldpflegearbeiten in Richtung Granheim. Dort hatte die Forstbetriebsgemeinschaft mit 24 Waldbesitzern unter der Leitung von Hermann Rechtsteiner für die Lichtung des „Dornröschenwaldes“ gesorgt. Auch die Kosten seien untereinander aufgeteilt worden. Uhl dankte allen Beteiligten und lobte das Engagement.

Viele Projekte stehen an

Sie gab einen Überblick über das abgelaufene Jahr. So wurden am Rathaus Fenster neu gestrichen oder ausgetauscht, die Haustür erhielt einen frischen Anstrich und auch Fassade samt Schriftzug wurden überarbeitet. Auch die Inschrift des Kriegerdenkmals wurde neu vergoldet, außerdem konnten drei Bauplätze im Baugebiet Augustenhöhe erschlossen werden. In diesem Zug erhielt die alte Augustenhöhe einen neuen Straßenbelag und der Strom wurde unterirdisch verlegt.

Beim Breitbandausbau mussten Schäden am Geh- und Radweg in Richtung Tiefenhülen sowie entlang der B 465 am Mehrzweckweg in Kauf genommen werden: „Hier muss nachgebessert werden“, sagte Uhl. Auch die Fertigstellung der Grün- und Spielflächenanlage bei der Grundschule steht noch aus: „Sobald der Schnee weg ist, wird das in Angriff genommen“.

In diesem Jahr stehen für Frankenhofen wieder zahlreiche Projekte an. So soll der Hülengärtleweg in Tiefenhülen mit einem neuen Belag versehen werden, 50 000 Euro wurden hierfür im Haushalt bereitgestellt. Darüber hinaus wird die komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet, das Feuerwehrgerätehaus saniert und das Baugebiet Augustenhöhe vollends fertiggestellt.

Für Jutta Uhl bietet insbesondere der Ortschaftsrat eine gute Möglichkeit, sich in das Dorfgeschehen aktiv einzubringen. Zwar lassen sich alle Ortschaftsräte außer Bruno Seele, der altershalber ausscheidet, wieder zur Kommunalwahl aufstellen. Dennoch rief Uhl zur Kandidatur auf.

Komplexes Verfahren

Auch im Flurneuordnungsverfahren geht es voran, wie Sigurd Quast vom Flurneuordnungsamt und Stefan Scheible als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft ausführten. 2013 wurde das Verfahren angeordnet, mittlerweile hat die Wertermittlung stattgefunden. „Jetzt kommen wir mit dem Wege- und Gewässerplan in die heiße Phase“, sagte Quast und sprach von „keinem einfachen Verfahren“ angesichts zahlreicher Missformen, für die man größtmögliche Zusammenlegungen unter Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes erreichen wolle. Die Planung sei langwierig, weil alle Aspekte mit einbezogen werden müssten. Nun hoffe man, im zweiten Halbjahr 2019 der Teilnehmerversammlung die Wegeplanung mitsamt der Kosten vorstellen zu können und dann das Für und Wider zu diskutieren. „Das ist bei 1000 Hektar nicht ganz trivial, macht es aber spannend“, sagte Quast.

Die zahlreichen Besucher verfolgten aufmerksam die Ausführungen, zu bemängeln gab es nichts.