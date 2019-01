Engagement Zahl der Helferkreise nimmt ab

Ehingen / Christina Kirsch

Zur Mitgliederversammlung mit Wahlen traf sich der Arbeitskreis Migration Alb-Donau im Bürgerhaus Oberschaffnei

Die Lage in der Betreuung der Flüchtlinge entspannt sich zusehends. Helferkreise lösen sich auf und Flüchtlingsunterkünfte werden geschlossen. So wird Ende März die Unterkunft im Kloster Obermarchtal mit 26 Plätzen geschlossen. Auch die Unterkunft im Groggental für 19 Personen kann aufgegeben werden und die Bewohner werden entweder in Anschlussunterkünften untergebracht oder finden Privatwohnungen. „Die Unterkünfte in Beimerstetten und Regglisweiler schließen wir bereits jetzt“, sagte Emanuel Sontheimer vom Fachdienst Flüchtlinge und Integration am Landratsamt Ulm am Ende der Sitzung des Arbeitskreises Migration am Mittwochnachmittag im Bürgerhaus Oberschaffnei. Im Alb-Donau-Kreis gibt es derzeit 15 Gemeinschaftsunterkünfte und 43 Helferkreise.

Förderung neu geregelt

Emanuel Sontheimer informierte auch über eine Neuregelung der finanziellen Förderung der Helferkreise. Bis 2017 erhielten die Helferkreise vom Landratsamt eine Grundförderung von 400 Euro und 600 Euro jährlich für laufende Kosten. „Da die Kreise kleiner geworden sind, fördern wir seit 2018 mit 500 Euro jährlich“, sagte Sontheimer. Zudem müssen die Helfer schriftlich darlegen, für welchen Zweck sie das Geld ausgeben. „Wir führen die Nachweise ein, um in Richtung Normalität zu kommen“, erklärte Emanuel Sontheimer.

Die Sitzung begann jedoch mit dem Bericht des Vorsitzenden Peter Bausenhart, der über Notlagenhilfen, Projektförderung und Dolmetscherthemen sprach. Man wolle dieses Jahr zunehmend die EU-Flüchtlinge in den Fokus nehmen, sagte er. Den Kassenbericht gab Andrea Schilling ab, die in dem Arbeitskreis auch das Amt der Schriftführerin inne hat. Der Kassenbestand des Arbeitskreises Migration, in dem sich unter anderem Institutionen wie die Caritas, Landratsamt, Integrationsbeauftragte, Kinderschutzbund und Kirche zusammengeschlossen haben, bleibt mit rund 7000 Euro konstant. Andrea Schilling erläuterte auch, welche Posten unter Einzelfallhilfen fallen. Eine kaputte Brille, Winterschuhe oder eine kaputte Waschmaschine können damit bezahlt werden.

Mitglieder wiedergewählt

Rainer Lingg und Ilona Gröninger prüften die Kasse und hatten keine Beanstandungen. Die Versammlung entlastete den gesamten Vorstand. Bei den Neuwahlen ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Arbeitskreises. Wiedergewählt wurden Peter Bausenhart als Vorsitzender und Pfarrer Harald Gehrig als dessen Stellvertreter. Andrea Schilling wurde erneut zur Kassiererin und Schriftführerin gewählt. Als Beisitzer gehören Maren Rapp (Kinderschutzbund), Ursula von Helldorff (Integrationsbeauftragte), Michael Wichert (Caritas), Christina Baur (Internationaler Bund), Reiner Wieland (Helferkreis Laichingen) und Sibylle Zachel (evangelischer Diakonieverband Ulm) dem Arbeitskreis an.

In der Sitzung meldete sich Victoria Burghardt aus Ulm zu Wort. Die Vorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Kreisgruppe Ulm-Neu-Ulm, beklagte, dass Spätaussiedler in den Unterkünften gemeinsam mit Flüchtlingen untergebracht werden. Peter Bausenhardt sagte dazu, man wolle keine Unterschiede zwischen den Menschen machen, die in Deutschland ankommen. Emanuel Sontheimer betonte, dass die Zahl der Spätaussiedler beispielsweise in der Unterkunft in der Berkacher Straße geringer sei als die zur Verfügung stehenden Plätze im Haus. „Man kann dann nicht Plätze leer stehen lassen.“ Zudem sei man bemüht, es den Spätaussiedlern so angenehm wie möglich zu machen.

