Seit Mai ist der katholische Wohlfahrtsverband Caritas mit seiner Initiative „Türöffner“ in der Region Alb-Donau vertreten und hat jetzt auch in Ehingen ein Büro. Im Kolpinghaus kümmert sich die Sozialpädagogin Magdalena Tewes (35) hauptamtlich darum, Wohnungen an Mieter zu vermitteln, die...